Atacaron con explosivos la vivienda del representante Ariel Rodríguez en Los Patios

Las autoridades investigan un ataque con presuntos explosivos registrado la noche del miércoles contra la vivienda del representante a la Cámara por Norte de Santander, Ariel Rodríguez, ubicada en un conjunto residencial del municipio de Los Patios.

De acuerdo con la información preliminar, hacia las 10:30 p. m. desconocidos habrían lanzado dos presuntas granadas de fragmentación al interior del conjunto, explosivos que detonaron en una zona de juegos infantiles, un espacio frecuentado por los hijos menores de edad del congresista.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional, el Gaula y otras autoridades hicieron presencia en el lugar para asegurar la escena, adelantar la inspección técnica e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del atentado e identificar a los responsables.

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Hasta el momento, no se reportan personas heridas.

Según la información conocida de manera preliminar, el conjunto residencial cuenta con un esquema especial de seguridad, debido a que allí también residen otros dirigentes políticos y personalidades del departamento.

El hecho se registró pocos días después de que Rodríguez asumiera su curul en la Cámara de Representantes, el pasado 20 de julio, al iniciar un nuevo periodo legislativo.

Al cierre de esta publicación, el congresista no se había pronunciado sobre lo sucedido. Su más reciente publicación en redes sociales, realizada horas antes del ataque, estuvo relacionada con el inicio del nuevo periodo legislativo. En ese mensaje expresó que comenzaba esta etapa "encomendando nuestro trabajo a Dios y reafirmando nuestro compromiso con Norte de Santander". Además, destacó la instalación de la Comisión Séptima de la Cámara y manifestó su intención de impulsar la descentralización de las sesiones del Congreso para priorizar regiones como el Catatumbo y los municipios PDET.

Por ahora, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre los responsables ni sobre los móviles del ataque.