Mamás de niños y niñas con discapacidad protestan en Cúcuta por la desatención de Coosalud

La suspensión de terapias, la incertidumbre sobre la entrega de medicamentos y las restricciones en la atención de urgencias mantienen en alerta a decenas de familias de Norte de Santander afiliadas a Coosalud EPS.

Usuarios y representantes de niños y niñas con discapacidad iniciaron un plantón indefinido en las dos sedes de la entidad en Cúcuta para exigir el pago de la cartera a la red prestadora y la reactivación de los servicios.

La protesta es liderada por veedora de salud Viviana Sánchez Villamizar, quien aseguró que la crisis se originó por los retrasos en los pagos que la aseguradora mantiene con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) del departamento.

Según explicó, durante los últimos meses la veeduría ha participado en mesas de trabajo con organismos de control y directivos de la EPS para buscar soluciones. Sin embargo, afirmó que la respuesta recibida por parte de la gerencia regional ha sido que la autorización de los desembolsos depende de la dirección nacional de la entidad.

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Red de Coosalud no atiende

“Los contratos siguen vigentes, pero las IPS han suspendido la atención porque no reciben los pagos”, manifestó.

Uno de los casos que más preocupa corresponde al Centro de Psicología y Terapia, institución que, de acuerdo con Sánchez, suspendió hace más de una semana los servicios de habilitación para cerca de 200 niños y niñas con discapacidad, debido a una deuda cercana a los 2.000 millones de pesos.

La representante indicó que los menores atendidos presentan diferentes tipos de discapacidad reconocidos por la legislación colombiana y, en muchos casos, padecen enfermedades de alta complejidad que requieren terapias permanentes, controles especializados y suministro continuo de medicamentos. Advirtió que la interrupción de estos tratamientos puede generar la pérdida de los avances alcanzados durante meses de rehabilitación, además de desencadenar complicaciones médicas que obliguen a hospitalizaciones o ingresos a unidades de cuidado intensivo, especialmente en pacientes con epilepsia y otras patologías que requieren seguimiento permanente.

A esta situación se suma la preocupación por un posible desabastecimiento de medicamentos e insumos. Según la vocera, los dispensarios continúan entregando los productos disponibles, pero los operadores han advertido que, si no reciben los pagos pendientes, podrían suspender el suministro.

Sánchez también afirmó que la red de atención presenta otras limitaciones que afectan directamente a los afiliados, entre ellas la suspensión de terapias especializadas, dificultades para acceder a consultas con especialistas, restricciones en el servicio de transporte asistencial y la falta de atención de urgencias en algunas instituciones debido a la cartera pendiente.

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Supersalud no se pronuncia

Frente a este panorama, los usuarios decidieron mantener un plantón indefinido en las dos sedes de Coosalud en Cúcuta. El propósito de la movilización, explicó la representante, es que la dirección nacional de la EPS priorice el pago de las obligaciones con la red prestadora de Norte de Santander y se restablezcan los servicios para los afiliados.

Las familias aseguran que la continuidad de los tratamientos depende de una pronta solución financiera entre la EPS y las IPS, pues, aunque los contratos permanecen vigentes, la falta de recursos ha llevado a varios prestadores a suspender la atención, dejando en riesgo la salud de cientos de pacientes, especialmente niños con discapacidad.

Pero la negativa de Coosalud a prestar un servicio eficiente también se refleja en la Superintendencia Nacional de Salud, cuyo titular, Daniel Quintero, “está totalmente desentendido de lo que sucede con los usuarios de salud en Cúcuta, porque no se pronuncia sobre nada”, dijeron pacientes afectados.

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