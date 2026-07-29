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Comunidad de Bochalema, en contra de que se restrinja el cornetazo de los buses
Una queja ciudadana contra el ruido hizo que la Alcaldía de Bochalema impusiera medidas.
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Comunidad de Bochalema, en contra de que se restrinja el cornetazo de los buses
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Miércoles, 29 de Julio de 2026

A raíz de algunas quejas ciudadanas y en cumplimiento de la Ley 2450 de 2025 contra el ruido, la administración municipal de Bochalema anunció medidas para regular el uso de la bocina en los buses de la ruta intermunicipal.

La decisión se adoptó por el excesivo ruido que generan las cornetas de los autobuses de servicio intermunicipal cuando ingresan y salen del casco urbano. De acuerdo con la Alcaldía, las medidas, que entraron en vigencia desde el pasado 25 de julio, fueron adoptadas con el propósito de reducir la contaminación auditiva y promover una mejor convivencia.

Así pues, la administración detalló que los buses esperarán en el punto tradicional de salida, ubicado en el parque principal. Sin embargo, ahora, 10 minutos antes de partir, emitirán un cornetazo corto para iniciar el recorrido de recogida de pasajeros por las principales calles del municipio.

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Posteriormente, harán un segundo aviso sonoro en la carrera 3 con calle 4, frente a la Casa de la Cultura.

En este sentido, la administración sostuvo que los buses transitarán a baja velocidad para ser identificados visualmente por la comunidad, cuyos habitantes deberán guiarse por los horarios establecidos tradicionalmente.

También aclaró que el conductor utilizará la bocina únicamente dos veces durante el recorrido, con avisos de un segundo de duración.

“Estas acciones buscan promover el respeto por el entorno, reducir la contaminación auditiva y garantizar un equilibrio entre la prestación del servicio de transporte y el bienestar de nuestra comunidad”, puntualizó la Alcaldía.

Inconformidad en la comunidad

Pese a lo comunicado por la Alcaldía, la aplicación de esta medida provocó rechazo entre gran parte de la comunidad de Bochalema.

Bochalema - municipio

En primer lugar, varios habitantes afirmaron que esta decisión les genera malestar porque las bocinas de los buses hacen parte de una tradición del municipio.

“Muchas generaciones las hemos escuchado desde niños. Más que silenciar una costumbre tan arraigada, sería mejor buscar un equilibrio entre la tranquilidad de los habitantes y la conservación de una práctica que durante años ha servido para anunciar el recorrido del transporte”, expresó María del Carmen Cipagauta.

Asimismo, pobladores aseguraron que para muchos trabajadores y estudiantes ese sonido funciona como una alarma en las mañanas. Agregaron que dos pitidos son insuficientes, pues no tendrían el mismo tiempo para alistarse y salir.

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Frente a esta situación, también enfatizaron que se debió tener en cuenta la opinión de toda la ciudadanía antes de hacer efectiva la medida.

Otro aspecto que denunció la comunidad es que la ley contra el ruido se está aplicando únicamente a los buseteros, sin tener en cuenta a quienes realmente generan contaminación auditiva en el municipio.

“Los pitos de los buses son ocasionales y tienen una finalidad relacionada con la prestación del servicio; no son una emisión permanente durante todo el día. La verdadera prioridad debe ser hacer cumplir la Ley 2450 de 2025 a las fuentes de ruido constantes, como los bares ubicados alrededor del parque y los establecimientos de pool que están más abajo de la iglesia”, añadió un residente.

Además, vecinos señalaron que debe existir un mayor control sobre los vehículos con equipos de sonido de alta potencia, el uso indiscriminado de la pólvora y las motocicletas que tienen modificados sus tubos de escape.

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