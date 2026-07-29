Comunidad de Bochalema, en contra de que se restrinja el cornetazo de los buses

A raíz de algunas quejas ciudadanas y en cumplimiento de la Ley 2450 de 2025 contra el ruido, la administración municipal de Bochalema anunció medidas para regular el uso de la bocina en los buses de la ruta intermunicipal.

La decisión se adoptó por el excesivo ruido que generan las cornetas de los autobuses de servicio intermunicipal cuando ingresan y salen del casco urbano. De acuerdo con la Alcaldía, las medidas, que entraron en vigencia desde el pasado 25 de julio, fueron adoptadas con el propósito de reducir la contaminación auditiva y promover una mejor convivencia.

Así pues, la administración detalló que los buses esperarán en el punto tradicional de salida, ubicado en el parque principal. Sin embargo, ahora, 10 minutos antes de partir, emitirán un cornetazo corto para iniciar el recorrido de recogida de pasajeros por las principales calles del municipio.

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Posteriormente, harán un segundo aviso sonoro en la carrera 3 con calle 4, frente a la Casa de la Cultura.

En este sentido, la administración sostuvo que los buses transitarán a baja velocidad para ser identificados visualmente por la comunidad, cuyos habitantes deberán guiarse por los horarios establecidos tradicionalmente.

También aclaró que el conductor utilizará la bocina únicamente dos veces durante el recorrido, con avisos de un segundo de duración.

“Estas acciones buscan promover el respeto por el entorno, reducir la contaminación auditiva y garantizar un equilibrio entre la prestación del servicio de transporte y el bienestar de nuestra comunidad”, puntualizó la Alcaldía.

Inconformidad en la comunidad

Pese a lo comunicado por la Alcaldía, la aplicación de esta medida provocó rechazo entre gran parte de la comunidad de Bochalema.