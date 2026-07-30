Así quedaron ubicados los congresistas de Norte de Santander en las diferentes comisiones del Congreso

Tras una semana de haber sido instalado el nuevo periodo legislativo, en el Senado y la Cámara de Representantes ya se están terminando de conformar e instalar las respectivas comisiones constitucionales permanentes, desde las cuales comenzará el análisis de la agenda legislativa que ya está en trámite y la que presentará el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella.

En esta primera legislatura, varios congresistas de la región serán protagonistas, como quiera que tendrán a su cargo la presidencia de algunas de las mesas directivas y otros aseguraron un asiento en comisiones claves, como la de Investigación y Acusación.

Uno de ellos es el representante por el Centro Democrático, Juan Felipe Corzo, quien ayer fue elegido para presidir la Comisión Séptima de la Cámara. Corzo fue postulado por su partido y recibió el respaldo de todos los integrantes de las demás bancadas, como parte de los acuerdos a los que llegaron los compromisarios días atrás.

Entre tanto, para hoy está prevista la elección de la mesa directiva de la Comisión Segunda de Senado, en la que el candidato con la mayor opción de presidirla es el nortesantandereano Luis Alfonso Mejía, de la Alianza Verde, quien se está estrenando como congresista.

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El martes en la tarde también se conoció la postulación por parte del Partido Conservador del representante José Luis Duarte como presidente de la Comisión Quinta de la Cámara, sin embargo, ayer, de manera sorpresiva, la elección dio un giro y Duarte declinó su aspiración, postulando en su lugar a su compañero de partido Julio Roberto Salazar Perdomo.

No obstante lo sucedido, Chelí, como es más conocido el congresista conservador, ocupará una silla en la Comisión de Acusación, junto con la también representante de Norte de Santander, Diana Riveros, del Partido de la U.

Quien también estará en una mesa directiva en este primer año es la representante Eimy Suárez González, de Cambio Radical, que asumió la vicepresidencia de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara.

Así quedaron ubicados los doce congresistas de Norte de Santander en las diferentes comisiones constitucionales permanentes para el periodo 2026-2027:

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Comisión Primera

Es la encargada de darle trámite a las reformas constitucionales y las leyes estatutarias, principalmente.

Juan Carlos García Gómez: senador del Partido Conservador

senador del Partido Conservador Eimy Suárez González: representante a la Cámara por Cambio Radical

Gabriel Becerra y Heráclito Landínez, representantes del Pacto Histórico que son oriundos de Norte de Santander, pero que se eligieron por Bogotá, también tendrán un asiento en esta comisión.

Comisión Segunda

Conoce asuntos de política internacional, defensa nacional y Fuerza Pública, fronteras, migración, tratados públicos, carrera diplomática y consular; comercio exterior e integración económica, entre otros asuntos del orden internacional.

Luis Alfonso Mejía Núñez: senador por la Alianza Verde

senador por la Alianza Verde Alejandra Omaña Ortiz: senadora por el Pacto Histórico

senadora por el Pacto Histórico Diana Riveros: representante a la Cámara por el Partido de la U

representante a la Cámara por el Partido de la U Tatiana Gaona Pinzón: representante por la curul de paz del Catatumbo.

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Comisión Tercera

Encargada de los asuntos de hacienda y crédito público, impuestos y contribuciones, exenciones tributarias y demás temas económicos.

Alix Yirley Vargas Torrado: senadora del Partido Liberal

senadora del Partido Liberal Martín Alonso Caicedo Carabalí: senador por el Pacto Histórico

Comisión Cuarta

También está al frente del estudio de los temas económicos, en especial las leyes orgánicas de presupuesto, sistema de control fiscal financiero, enajenación y destinación de bienes nacionales, entre otros asuntos de este tipo.

Wilmer Carrillo Mendoza: senador por el Partido de la U

Comisión Quinta

Su atención está centrada en el estudio de los temas agropecuarios, del medio ambiente y los recursos naturales, adjudicación y recuperación de tierras, minas y energía, entre otros.

José Luis Duarte Contreras: representante a la Cámara por el Partido Conservador.

Comisión Séptima

Está a cargo de los proyectos de salud, seguridad social, laboral, régimen salarial y prestacional del servidor público, organizaciones sindicales, entre otros.

Juan Felipe Corzo: representante a la Cámara por el Centro Democrático (presidente de la comisión).

representante a la Cámara por el Centro Democrático (presidente de la comisión). Ariel Rodríguez Beltrán: representante a la Cámara por el Partido Liberal.

La congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, al igual que los representantes Gabriel Becerra y Heráclito Landínez, tiene raíces en Norte de Santander, pero fue elegida por la circunscripción de Bogotá. Ella también hace parte de esta comisión desde el periodo anterior.

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