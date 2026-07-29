Representante Juan Felipe Corzo presidirá la Comisión Séptima de la Cámara

Con el respaldo de todos sus compañeros (21 votos), el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Juan Felipe Corzo, fue elegido hace unos minutos como el presidente de la Comisión Séptima de esa corporación para la primera legislatura (2026-2027).

Corzo fue postulado por su colectividad y contó con el apoyo de los demás partidos, como parte de los acuerdos a los que llegaron los compromisarios días atrás.

El martes, el Centro Democrático había enviado un documento a los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara, en el que hacía oficial la postulación del congresista cucuteño y les pedía acompañar su elección.

“Esta decisión representa la voluntad de nuestra colectividad y refleja el respaldo a su liderazgo, trayectoria, compromiso institucional y conocimiento del trabajo legislativo, cualidades que consideramos fundamentales para dirigir los debates de esta comisión con imparcialidad, respeto por las garantías de todas las bancadas y estricto apego a la Constitución, la ley y el reglamento del Congreso”, planteó en la postulación Gabriel Vallejo, director del CD.

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El nuevo presidente de la Comisión Séptima agradeció el respaldo de sus compañeros y dijo que recibe con responsabilidad la tarea que le acaban de encomendar a la nueva mesa directiva.

Además, anticipó que todas las bancadas, incluidas las de oposición al entrante gobierno de Abelardo de la Espriella, tendrán todas las garantías, puesto que el objetivo es trabajar en conjunto por el bienestar de todos los colombianos.

Juan Felipe Corzo es ingeniero industrial de la Universidad Sergio Arboleda y especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia.

Entre 2015 y 2019 fue concejal de Cúcuta en representación del Partido Conservador, partido en el que militó antes de dar el salto al Centro Democrático.

Posteriormente fue secretario de Gobierno de Norte de Santander y en 2022 fue elegido por primera vez como representante a la Cámara con el aval del Centro Democrático. En las elecciones de marzo pasado logró su reelección para un nuevo periodo.

En el pasado periodo legislativo, Corzo fue uno de los más duros críticos de la fallida reforma a la salud que impulsó el gobierno de Gustavo Petro.

Precisamente, la Comisión que presidirá a partir de hoy está encargada de estudiar proyectos relacionados con temas de salud, trabajo, seguridad social y otros aspectos de carácter social.

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