El Gran Santander busca unir fuerzas en el Congreso para impulsar agenda regional

Con el propósito de consolidar una agenda legislativa conjunta que fortalezca el desarrollo de Santander y Norte de Santander, la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Gran Santander reunirá este 29 de julio a los 25 congresistas que representan ambos departamentos —12 representantes a la Cámara y 13 senadores— en el Salón Boyacá del Congreso de la República.

La jornada, que comenzará a las 7:00 de la mañana, será liderada por los gobernadores de Santander y Norte de Santander, junto con la RAP del Gran Santander, y contará con la participación de gremios económicos, empresarios, universidades y representantes de distintos sectores sociales, quienes presentarán una propuesta unificada sobre las prioridades que consideran deben incorporarse en la agenda nacional de inversiones.

El encuentro busca fortalecer el respaldo político a una estrategia regional que permita responder a los principales desafíos que comparten ambos departamentos. El Gran Santander reúne cerca de cuatro millones de habitantes, aporta el 9 % del Producto Interno Bruto del país, equivalente a 115,2 billones de pesos, y enfrenta retos comunes relacionados con la reducción de la pobreza, el cierre de brechas sociales, el acceso a las tecnologías de la información, la conectividad, la infraestructura, el abastecimiento de agua potable y el fortalecimiento de la productividad rural.

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El gerente de la RAP del Gran Santander, Hugo Rodríguez, explicó que el acercamiento con las bancadas parlamentarias busca consolidar una visión compartida alrededor de los proyectos que integran a los 127 municipios de la región.

"Queremos construir una agenda conjunta regional que permita fortalecer los proyectos que integran al Gran Santander y que representan oportunidades reales de desarrollo para los 127 municipios que conforman esta región", afirmó.

Una agenda de largo plazo

A diferencia de las iniciativas que desarrollan individualmente las gobernaciones, la RAP trabaja en proyectos de alcance supradepartamental orientados a fortalecer la integración territorial, la competitividad, la innovación, la sostenibilidad ambiental y la internacionalización de la economía regional.

Actualmente, la entidad estructuró una hoja de ruta integrada por 35 proyectos estratégicos con un horizonte de ejecución de 12 años, concebidos para complementar las inversiones departamentales mediante acciones coordinadas entre ambos territorios.

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Para Jhoel Bustos, subgerente de Proyectos de la RAP, el propósito del encuentro consiste en que los congresistas conozcan de primera mano las prioridades regionales y respalden su inclusión durante la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo.

"Buscamos crecer como una sola región, con un mismo propósito y un futuro compartido", señaló.

Seis proyectos para fortalecer la competitividad regional

Durante la reunión serán priorizadas seis apuestas consideradas fundamentales para el desarrollo del nororiente colombiano: Pacto Territorial por el Agua; la consolidación de un sistema de conectividad multimodal que incluye la reactivación del corredor vial Cúcuta-Pamplona¸ impulso a la vía Cúcuta-Ocaña, el desarrollo del Tren del Catatumbo; la Estrategia de Internacionalización del Tejido Empresarial del Gran Santander, la propuesta busca consolidar una Marca Región que permita atraer inversión, entre otras.

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