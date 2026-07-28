En 2026, la ADRES ha destinado $686.000 millones para licencias de padres y tutelas en Colombia

En junio, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) reconoció $8,43 billones para la atención de los usuarios en el país.

Según la ADRES, de ese monto total por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC), $4,41 billones corresponden al régimen subsidiado, mientras que para el contributivo alcanzó los $4,02 billones.

Lea además: Dos de cada tres colegios privados en Colombia enfrentan barreras para acelerar su transformación digital

Un dato relevante es que se reconocieron cerca de $103.000 millones en la atención de licencias de maternidad (9.129) y de paternidad (6.002), así como de 40 fallos de acción de tutela reportados por Entidades Promotoras de Salud (EPS).

La entidad precisó que, para incapacidades por enfermedad general, se reconocieron más de $162.000 millones y, para la financiación de actividades de promoción y prevención de enfermedades, más de $43.000 millones.

En el consolidado del primer semestre del año, la entidad informó que reconoció más de $686.000 millones por licencias de maternidad y paternidad y fallos de tutela.

Lea además: Gobierno cambia reglas de generación y transmisión de energía: terceros podrán ejecutar obras si operadores incumplen

Del total de la UPC reconocida en el sexto mes de 2026, la ADRES distribuyó a través de giro directo $6,58 billones a 3.673 clínicas, hospitales y proveedores de servicios y tecnologías en salud de Colombia. De estos recursos, $3,10 billones (77,09% de la UPC) correspondieron al régimen contributivo y $3,48 billones (78,95% de la UPC) al subsidiado.

La ADRES destacó que, entre enero y junio, reconoció $52,16 billones para el aseguramiento de los afiliados, los cuales se distribuyeron así: $26,42 billones para el régimen subsidiado y $25,74 billones para el contributivo.

Le puede interesar: Empresarios buscan triplicar la inversión en Obras por Impuestos para impulsar proyectos en el Catatumbo

Durante el mismo periodo de 2025, la entidad reconoció $45,47 billones para ambos regímenes. Mientras que por licencias de maternidad y paternidad destinó más de $605.000 millones.

“Los recursos para los regímenes subsidiado y contributivo aumentaron 18,42% y 11,15%, en tanto que para las licencias de maternidad y paternidad crecieron 13,41%”, destacó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .