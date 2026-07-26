Las 10 ciudades más caras del mundo para vivir: esto cuesta arrendar un apartamento

Vivir en el centro de las 10 ciudades más costosas del planeta implica hoy pagar, en promedio, más de US$3.300 mensuales por un apartamento de una habitación. Así lo revela una consulta realizada el 25 de julio de 2026 en Numbeo, la mayor base de datos colaborativa de costo de vida del mundo, que actualiza sus cifras de forma constante gracias a los reportes aportados por sus propios usuarios.

El primer lugar lo ocupa Nueva York, donde arrendar un apartamento de una habitación en el centro cuesta en promedio US$4.284 al mes. La cifra la consolida como la ciudad más cara para vivir en Estados Unidos y como la más cara del mundo entero, superando por un margen amplio al resto del listado.

Le sigue San Francisco, con un arriendo promedio de US$3.643, una cifra que confirma el peso histórico de la industria tecnológica en la presión que ejerce sobre el mercado inmobiliario de la bahía californiana. La diferencia con Nueva York, de más de US$640 mensuales, sigue siendo considerable, pero ubica a ambas ciudades muy por encima del resto del ranking.

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El podio de las tres ciudades más caras lo cierra Boston, con US$3.416 mensuales. La capital de Massachusetts, reconocida por su alta concentración de universidades y centros de investigación, mantiene una demanda de vivienda que rara vez cede, lo que explica su presencia constante entre las urbes más costosas de Norteamérica.

Lo llamativo del listado es la predominante presencia de ciudades estadounidenses: siete de los 10 primeros lugares corresponden a localidades de Estados Unidos. Además de las ya mencionadas, aparecen Jersey City (US$3.384), San Diego (US$3.372), Brooklyn (US$3.358) y San José (US$3.135), esta última en el corazón de Silicon Valley.

Jersey City merece una mención aparte: pese a no ser tan conocida internacionalmente como Nueva York o San Francisco, su cercanía con Manhattan, al otro lado del río Hudson, la ha convertido en una alternativa habitacional para quienes trabajan en la Gran Manzana, empujando sus precios a niveles casi indistinguibles de los de las grandes metrópolis vecinas.

Fuera de Estados Unidos, apenas tres ciudades logran colarse en el top 10. Zúrich, en Suiza, aparece en la octava posición con un arriendo promedio de US$3.107, reflejo del alto costo de vida que caracteriza al país helvético y de los salarios elevados.

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En la novena posición sorprende George Town, capital de las Islas Caimán, con US$3.060 mensuales. Se trata de un caso particular: su estatus de paraíso fiscal y centro financiero internacional, sumado a un territorio pequeño con oferta de vivienda limitada, ha disparado los precios de arriendo pese a tratarse de una ciudad con una población relativamente reducida.

Cierra el listado Londres, la única ciudad europea de gran tamaño en figurar entre las 10 más caras, con un arriendo promedio de US$3.023. La capital británica, uno de los centros financieros más importantes del mundo, mantiene una brecha de más de US$1.260 mensuales respecto a Nueva York, lo que equivale a que vivir en el centro de la ciudad estadounidense resulta en promedio 42% más costoso que hacerlo en la capital del Reino Unido.

Tomado de La República

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