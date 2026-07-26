Hay que dialogar: el contundente mensaje de Honorio Henríquez a De la Espriella

Para definir al nuevo presidente del Senado de Colombia, al uribista Honorio Henríquez, habría que decir que su principal característica es la serenidad, la cual incluso no perdió en esas horas definitivas cuando el 20 de julio su elección fue posible gracias a una inesperada suma de fuerzas entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, la bancada con la que más controvirtió en los cuatro años pasados.

Y en medio de esa serenidad que ya ha empezado a mostrar, es que Honorio Henríquez ya le mostró al nuevo gobierno cuáles serán las líneas rojas de su gestión en este año, que se basan en independencia de poderes, discusión de las reformas y sobre todo, diálogo, mucho diálogo, como el que ya le ha pedido al mandatario entrante, sin que hasta ahora el nuevo mandatario le haya dicho cuándo se sentarán frente a frente.

Henríquez, de la misma manera, ya le notificó al gobierno de ADLE que los debates de control político se harán porque los mismos, además de ser un derecho de los congresistas, es algo que reclaman los colombianos de forma permanente para que el Congreso controle al gobierno, sin importar cuál es la tendencia. De estos y más temas habló el dignatario del poder Legislativo.

¿Ya pasó una semana del arranque del Congreso, cómo ve usted que va a ser esta legislatura, presidente?

Garantizo que esta será una legislatura donde yo lo que buscaré es el diálogo, el consenso, el respeto de la garantía de todos los senadores que se constituyan o no como partido de gobierno, sean de oposición o independientes. Colombia está esperando mucho, sobre todo en estas épocas complejas. Yo creo que el Congreso tiene una inmensa oportunidad y un gran reto. Mientras usted y yo dialogamos hay un comerciante que se ha levantado como todos los días, esa gente madrugadora colombiana que sale a producir, a trabajar, pero al final de la jornada tiene que pensar qué de lo que produjo lo va a destinar a lo que se denomina tristemente la extorsión y el boleteo que hoy está en cada esquina de Colombia.

También hay un padre o una madre de familia que tiene tristemente a un niño o a su madre o a un familiar enfermo y sale a buscar medicamentos y no encuentra los medicamentos. Yo creo que los colombianos lo que están esperando de nosotros es eso, que resolvamos los problemas, las dificultades, que contribuyamos a cambiar positivamente la vida de los colombianos y yo he dicho, menos espíritus conflictivos, más espíritus resolutivos. Aquí hay que buscar soluciones.

¿La agenda legislativa debe arrancar por cuáles temas o cuál ley en particular?

Hay muchos problemas. Yo creo que el sistema de salud, que es un buen sistema, hay que ajustarlo. Hay que ajustar la UPC. Mire que ya hay un mandato constitucional y no ha sido posible que se ajuste la UPC. Se requieren recursos para re oxigenar el sistema, hay que modernizarlo, hay que hacer que llegue a la realidad, pero no destruirlo. Hay que hacer unas tareas encomiables en materia de seguridad, no solo lo que le comenté ahora, la extorsión, sino que la inseguridad está disparada en toda la nación colombiana.

El tema de catastro, que es un tema fundamental, ahí nuestra bancada ya presentó un proyecto de ley en ese sentido. Son muchos los temas, pero hay que ir avanzando, digo yo, paso a paso con contundencia y dentro de la separación de poderes que nos debe acompañar entre el ejecutivo y el legislativo, pero con colaboración armónica. Estamos prestos a coayudar en todo lo que sea necesario y en beneficio de todos los colombianos.