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La RAP El Gran Santander liderará encuentro regional con congresistas para consolidar agenda estratégica hacia 2035
La jornada será liderada por los gobernadores Juvenal Díaz Mateus, gobernador de  Santander y William Villamizar Laguado gobernador de Norte de Santander.
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jdaza
La RAP El Gran Santander liderará encuentro regional con congresistas para consolidar agenda estratégica hacia 2035
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Domingo, 26 de Julio de 2026

La RAP El Gran Santander realizará un importante encuentro regional en el Congreso de la República, en Bogotá D.C., que reunirá a senadores y representantes a la Cámara de Santander y Norte de Santander alrededor de las principales apuestas estratégicas para el desarrollo y la integración del territorio.

La jornada será liderada por los gobernadores Juvenal Díaz Mateus, gobernador de  Santander y William Villamizar Laguado gobernador de Norte de Santander, junto con la Gerencia Regional de la RAP El Gran Santander, en el marco de la consolidación del Plan Estratégico Regional (PER), instrumento que proyecta una hoja de ruta conjunta para el desarrollo regional hacia el año 2035.

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Durante el encuentro se socializarán los avances y prioridades estratégicas de la región, enfocadas en tres grandes hechos regionales: la gobernanza ambiental, la transformación productiva y el fortalecimiento del sistema regional multimodal, con el propósito de coordinar acciones institucionales y legislativas frente a los desafíos del próximo cuatrienio.

Entre los principales temas que serán abordados se encuentran:

  • El impulso al Pacto Territorial por el Agua y la consolidación del modelo de gobernanza hídrica regional.
  • La recuperación y fortalecimiento de corredores estratégicos de conectividad vial, especialmente el corredor Bucaramanga – Pamplona.
  • La priorización de la navegabilidad del río Magdalena como eje de competitividad e intermodalidad para el oriente colombiano.
  • El fortalecimiento institucional y el proceso de transición de la RAP hacia Región Entidad Territorial (RET).

El encuentro busca consolidar una agenda regional conjunta que permita gestionar ante el Gobierno Nacional y el Congreso de la República proyectos estratégicos para más de cuatro millones de habitantes del Gran Santander, fortaleciendo la competitividad, sostenibilidad e integración territorial.

“Este espacio representa una oportunidad histórica para consolidar una visión compartida de región y avanzar en proyectos estructurantes que impactarán el futuro del Gran Santander”, señaló la Gerencia Regional de la RAP El Gran Santander.

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Los medios de comunicación están cordialmente invitados a acompañar esta importante sesión de trabajo y conocer de primera mano las decisiones, propuestas y apuestas que marcarán el futuro de la región.

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