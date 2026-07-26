La RAP El Gran Santander liderará encuentro regional con congresistas para consolidar agenda estratégica hacia 2035

La RAP El Gran Santander realizará un importante encuentro regional en el Congreso de la República, en Bogotá D.C., que reunirá a senadores y representantes a la Cámara de Santander y Norte de Santander alrededor de las principales apuestas estratégicas para el desarrollo y la integración del territorio.

La jornada será liderada por los gobernadores Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander y William Villamizar Laguado gobernador de Norte de Santander, junto con la Gerencia Regional de la RAP El Gran Santander, en el marco de la consolidación del Plan Estratégico Regional (PER), instrumento que proyecta una hoja de ruta conjunta para el desarrollo regional hacia el año 2035.

Durante el encuentro se socializarán los avances y prioridades estratégicas de la región, enfocadas en tres grandes hechos regionales: la gobernanza ambiental, la transformación productiva y el fortalecimiento del sistema regional multimodal, con el propósito de coordinar acciones institucionales y legislativas frente a los desafíos del próximo cuatrienio.

Entre los principales temas que serán abordados se encuentran: