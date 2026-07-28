El dólar abrió a la baja en Colombia, mientras el mercado espera decisión de la FED

El dólar estadounidense se mantenía el martes en máximos de un mes, mientras los operadores evaluaban una posibilidad reducida, pero persistente, de una subida de tasas en la próxima reunión de la Reserva Federal, pese a que la caída de los precios del petróleo aliviaba algunas preocupaciones sobre la inflación.



La divisa abrió en $3.189,38 lo que representó una caída de $16,42 frente a la TRM, que para hoy se ubicó en $3.205,80. La moneda inició la jornada con un nivel mínimo de $3.182,10 y uno máximo de $3.196. Se han realizado192 transacciones por US$93 millones.



El índice del dólar =USD, que mide al billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, cedía 0,07%, a 101,45 unidades, mientras que el euro EUR= subía 0,09%, a US$1,1377. Frente al yen japonés JPY=, el dólar cotizaba a 163,73, mientras que la libra esterlina GBP= ganaba 0,09%, a US$1,3299.

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Aunque una pausa en los ataques estadounidenses contra Irán empujaba a la baja los precios del petróleo y aliviaba en cierta medida las inquietudes inflacionarias, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedían sólo de forma modesta en comparación con los movimientos registrados durante la noche en otros mercados.



"La falta de compras significativas en el tramo corto de la curva del Tesoro ha ayudado a mantener bien respaldado al dólar estadounidense", dijo Chris Weston, jefe de análisis de Pepperstone.



La FED celebrará una reunión de política monetaria de dos días que concluirá el miércoles. Un número creciente de grandes corredurías cree que existe un riesgo real de que la FED apruebe una subida de tasas esta semana, dado el repunte de los precios del petróleo durante el mes y la escalada de las tensiones en Oriente Medio.



Las expectativas de una subida de tasas de al menos 25 puntos básicos por parte de la FED en su anuncio de política monetaria se situaban en 37,9%, según CME FedWatch, frente 16% de hace una semana. Los mercados descontaban una probabilidad de casi 81% de una subida en la reunión de septiembre del banco central.



Petróleo



Los precios del petróleo prolongaban sus caídas el martes, con un descenso de más de US$1 por barril, en un contexto de esperanzas de que se alcance una solución al conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha alterado significativamente los flujos energéticos mundiales.

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Los futuros del crudo brent LCOc1 bajaban US$1,47, o 1,66%, hasta situarse en US$86,89 a las 0326 GMT, su nivel más bajo desde el 20 de julio. El crudo West Texas Intermediate de EE.UU. CLc1 se situaba en US$81,16 el barril, con un descenso de US$1,45, o 1,76%, también su nivel más bajo desde el 20 de julio.



Ambos contratos cayeron alrededor de 8% en la sesión anterior, después de que Estados Unidos suspendiera repentinamente una campaña de ataques aéreos contra Irán durante el fin de semana.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que EE.UU, estaba manteniendo "buenas conversaciones" con Irán y que existía la posibilidad de llegar a una solución. Sin embargo, señaló que los ataques estadounidenses se reanudarían si las negociaciones fracasaban, mientras que Irán hizo declaraciones similares sobre posibles represalias.



"Por ahora, el alivio por haber encontrado una vía de salida ha enfriado los precios y ha atenuado las preocupaciones en torno a los ataques hutíes contra las infraestructuras sauditas. No obstante, la situación sigue siendo muy inestable", señaló el analista de IG Tony Sycamore en una nota a sus clientes.



Afrah al-Zouba, ministra de Asuntos Exteriores designada del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita, afirmó que los combatientes hutíes con base en Yemen pretendían imitar el control que ejerce Irán sobre el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz en Bab el-Mandeb.



"Es cuestionable que los hutíes tengan la capacidad militar para imponer un bloqueo total, sobre todo teniendo en cuenta que los sauditas los atacarán sin tregua. Aun así, no hay duda de que el tráfico se ha reducido significativamente en el mar Rojo y en el estrecho de Ormuz", señaló Edward Meir, analista de Marex.

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