De la Espriella apareció en inauguración de Colombiamoda y prometió apoyo al sector textil

El presidente electo Abelardo de la Espriella y la próxima primera dama, Ana Lucía Pineda, asistieron a la inauguración de Colombiamoda 2026 en Medellín, donde respaldaron la pasarela inaugural de la diseñadora Manuela Álvarez, MAZ.

La visita sirvió de escenario para que De la Espriella anunciara su compromiso con el sector textil y de confecciones, al que calificó como uno de los motores de la economía colombiana que su gobierno se propone fortalecer.

"Hay que apoyar a este sector de la economía colombiana que ha sido abandonado durante cuatro años. En la era del Tigre, este gran sector que le aporta tanto a nuestra economía tendrá todo el respaldo, toda la defensa y todo el apoyo”, afirmó el presidente electo durante su recorrido por la feria.

Las declaraciones cuestionaron la gestión de la administración saliente frente a ese sector productivo y se sumaron a los pronunciamientos que De la Espriella ha hecho en las últimas semanas sobre su intención de fortalecer los sectores productivos del país.

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Minutos antes de su llegada a Medellín, el presidente electo anunció su participación a través de sus redes sociales. En su cuenta de X escribió que Colombiamoda “es la plataforma más importante del país para impulsar el talento, la creatividad, el diseño y la industria de la moda colombiana”, y reiteró el compromiso de su gobierno con las industrias creativas.

“Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo las industrias creativas como motor de desarrollo, empleo y crecimiento para Colombia. ¡Firme por las industrias creativas y Firme por la Patria!”, publicó.

La feria, que se extenderá hasta el 31 de julio, espera cerca de 80.000 asistentes durante esta edición. Según las proyecciones de Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, la derrama económica alcanzará cerca de 25 millones de dólares.

Díez también destacó que el sistema moda aporta alrededor de 37 billones de pesos al PIB colombiano y reúne cerca de 85.000 empresas activas, cifras que ubican al sector como uno de los de mayor peso en la economía nacional.

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El presidente de Inexmoda aseguró que Colombiamoda ya está a la altura de las principales semanas de la moda del mundo, una afirmación que respalda el creciente protagonismo de la feria como vitrina de la industria en América Latina. Cada edición reúne en Medellín a empresarios, confeccionistas, diseñadores y compradores nacionales e internacionales que definen tendencias y cierran negocios para la temporada siguiente.

La asistencia de De la Espriella a la apertura del evento es una señal de las prioridades que el mandatario electo quiere marcar antes de asumir oficialmente la Presidencia.

El sector textil y de confecciones ha sido históricamente uno de los pilares de la industria antioqueña y uno de los mayores generadores de empleo en el país, aunque ha enfrentado presiones crecientes por la competencia de importaciones y los cambios en los patrones de consumo.

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