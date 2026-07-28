Cargar carro eléctrico en Colombia será más fácil: nueva regulación simplifica reglas para instalar electrolineras

El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40334, una medida con la que busca simplificar el proceso de conexión de las estaciones de carga de acceso público para vehículos eléctricos e híbridos enchufables a la red eléctrica.

La iniciativa pretende acelerar el despliegue de esta infraestructura estratégica, reducir los tiempos de trámite y crear condiciones más favorables para el crecimiento de la movilidad eléctrica en Colombia, uno de los pilares de la transición energética impulsada por el Gobierno.

La resolución, publicada este 28 de julio de 2026, modifica el artículo 8 de la Resolución 40559 de 2025, con el objetivo de establecer un procedimiento más claro y uniforme para quienes desarrollan proyectos de infraestructura de recarga.

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La Creg definirá el procedimiento para conectar las estaciones de carga

Con el nuevo marco regulatorio, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) será la entidad encargada de definir el procedimiento para acceder a los puntos de conexión a la red eléctrica por parte de los prestadores del servicio de carga, también conocidos como Operadores de Puntos de Carga (CPO).

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, esta decisión permitirá estandarizar los requisitos para las solicitudes de conexión y ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas e inversionistas interesados en desarrollar estaciones de carga de acceso público.

Además, la regulación busca promover procedimientos más ágiles y transparentes, facilitar el acceso a la información técnica sobre la capacidad disponible de las redes eléctricas y evaluar mecanismos simplificados para determinados proyectos, con el propósito de reducir barreras y acelerar la expansión de la infraestructura de recarga.

Eliminar barreras para la movilidad eléctrica

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la medida responde a la necesidad de acelerar la adopción de vehículos eléctricos en el país mediante una mayor disponibilidad de infraestructura.

“Estamos eliminando barreras para que Colombia avance con mayor rapidez hacia una movilidad limpia. Esta decisión brinda reglas claras, agiliza los procesos de conexión y genera mejores condiciones para que más estaciones de carga lleguen a las ciudades y regiones del país, fortaleciendo la transición energética y ofreciendo más alternativas a los ciudadanos que le apuestan a los vehículos eléctricos”, afirmó el funcionario.

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Según el Gobierno, contar con procesos de conexión más sencillos contribuirá a ampliar la cobertura de estaciones de carga en diferentes regiones del país y facilitará las inversiones necesarias para responder al crecimiento del parque automotor eléctrico.

Garantizar un crecimiento sostenible de la red eléctrica

La Resolución 40334 también orienta a la Creg para incorporar herramientas que permitan optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente y promover una mayor eficiencia energética.

Asimismo, establece que el crecimiento de la demanda de electricidad derivado de la expansión de la movilidad eléctrica deberá desarrollarse bajo criterios de confiabilidad, seguridad y sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional.

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