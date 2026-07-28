Habrían llegado de Cali para desatar una ola de sangre en Ocaña y los hallaron escondidos en un hotel

Un hotel ubicado en los alrededores del mercado público de Ocaña se habría convertido en la guarida de cinco jóvenes, presuntos integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, quienes estarían detrás de una fuerte ola de violencia que golpea al municipio. En lo que va del año, las autoridades reportan nueve personas asesinadas y dos más heridas.

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Cada uno de estos hechos violentos fue alimentando la investigación contra el grupo. Las cámaras de seguridad fueron determinantes, pues las grabaciones obtenidas en las diferentes escenas de los crímenes permitieron a los investigadores seguirles el rastro hasta el que sería su lugar de planeaciones.

Según las autoridades, en el hotel se detectaron actividades sospechosas por parte de estos jóvenes, quienes ingresaban con prendas de vestir muy similares a las utilizadas por los sicarios que han sembrado el temor entre los habitantes de Ocaña.

Una vez recopilado el suficiente material probatorio, un juez emitió las órdenes de captura, que fueron ejecutadas en las últimas horas por uniformados de la Policía de Norte de Santander (Denor). Durante el operativo se estableció que los sospechosos, quienes habrían llegado desde otro departamento, ocupaban una habitación que utilizaban como escondite.

En el lugar no solo fueron capturados los cinco hombres, sino que también fueron hallados varios elementos que reforzarían las sospechas de las autoridades. Entre ellos había una pistola calibre 9 milímetros con seis cartuchos, nueve cartuchos calibre 5.56 milímetros, una granada, 300 gramos de marihuana, dos motocicletas, cinco teléfonos celulares y prendas de vestir que, al parecer, habrían sido utilizadas en diferentes escenas del crimen.

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Los procesados fueron identificados como Deiker Eduardo Hernández Lovera, Yerson Mauricio Lasso Collantes, Wilder Alexis Lucumí Chury, Kevin Andrés Guzmán Guevara y Gustavo Sneider Cuevas Sandoval.

Uno de los detenidos sería alias Pantera, con antecedentes por hurto calificado, homicidio y lesiones personales; Niche o Caucano, con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego; Jairo, quien sería el coordinador de la disidencia en Ocaña; Barbas o Caleño, y otro conocido con el alias de Veneco.

"De acuerdo con las labores investigativas, Caucano, Pantera y Caleño habrían sido trasladados desde Cali para fortalecer el componente armado del Frente 33 y ejecutar acciones sicariales en Ocaña, con el propósito de expandir su poder criminal y disputar el control de actividades ilícitas en la región", declaró el coronel Jorge Andrés Bernal, comandante de la Denor.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los presuntos delitos de porte ilegal de armas de fuego, municiones y estupefacientes, así como por porte de explosivos de uso restringido de las Fuerzas Militares. La investigación continúa para establecer su posible participación en los homicidios ocurridos recientemente en el municipio.

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Su último crimen

El coronel Fabio Espinel, comandante del Segundo Distrito de Policía de Ocaña, aseguró que entre los capturados estarían los responsables del más reciente ataque armado registrado en la ciudad.

El pasado viernes, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Honda XR190 de color negro llegaron hasta una licorería ubicada sobre la carretera Central, en el barrio Coruña. Uno de ellos descendió y disparó contra el establecimiento, dejando herido a uno de los trabajadores, Deyby Vergel, conocido como el Gato.

"Por el tipo de acción y por las evidencias recopiladas, el ataque iba dirigido directamente contra el establecimiento. Lamentablemente, estas personas se encontraban dentro del mismo", explicó el oficial.

De acuerdo con información preliminar, el atentado estaría relacionado con el no pago de extorsiones.

Además, las cámaras de seguridad registraron el ataque y permitieron establecer que la motocicleta utilizada por los sicarios corresponde al mismo modelo de una de las incautadas durante el operativo de captura.

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