“El presidente Petro es mi mayor victimario”: Angie Rodríguez tras denunciar presunta corrupción en el Gobierno

En medio de la tormenta política desatada luego de que el mandatario cuestionara públicamente su estado de salud mental, Angie Rodríguez le respondió de manera directa, defendiendo que este tipo de temas no pueden usarse como herramienta de descalificación.

Todo se originó luego de que el presidente Petro publicara en su cuenta de X fuertes señalamientos contra Rodríguez, a quien tildó de manipuladora y acusó de utilizar su cargo en beneficio propio. En ese mismo mensaje, el presidente publicó un documento que hace parte de la historia clínica de la funcionaria: aseguró que ese probaría una incapacidad médica de tipo psiquiátrico y exigió su salida de la entidad que dirigía.

Un enfrentamiento que ya venía gestándose

Desde hace algunas semanas, la que había sido la mano derecha del presidente Petro por varios meses mientras era la jefa del Dapre, apareció en distintos espacios para denunciar presuntas irregularidades dentro del Fondo Adaptación.

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Ella salió a decir que desde el Ejecutivo buscaban trasladar 1 billón de pesos de ese fondo a propósito del fenómeno del Niño, sin embargo, faltando pocas semanas para dejar la Casa de Nariño, Rodríguez consideraba que no era adecuado ese movimiento de plata.

Petro, por su parte, salió a defender el manejo de los recursos de la entidad y a cuestionar las declaraciones de la exdirectora.

En ese contexto, Rodríguez insistió ante el Canal 1 en que la discusión no debería centrarse en ataques personales ni en el uso de la salud mental como estigma. Según remarcó, “la salud mental es un derecho fundamental, y no un motivo para la exclusión, discriminación, y mucho menos para la burla”.

Amenazas y temor por su seguridad

“El presidente Petro es mi mayor victimario”, dijo Angie Rodríguez en entrevista con Blu Radio, insistiendo en las denuncias que ha hecho en varios medios. Señaló, además, que el saliente presidente le habría hecho comentarios insultantes por su físico y que le habría dicho que “tenía envidia” cuando ella supuestamente había señalado con su inconformidad con el rol de Juliana Guerrero dentro del Gobierno.

En Canal 1, Rodríguez relacionó su situación con otros casos que han sacudido a la política nacional. “¿Sabe por qué Olmedo López no habla? ¿Sabe por qué ‘Papá Pitufo’ no habla?”, dijo como una forma de ilustrar el ambiente de presión e intimidación que —según ella— rodea sus denuncias.

Según su testimonio, tras destapar las presuntas irregularidades comenzó a recibir hostigamientos que la obligaron a modificar sus rutinas de seguridad y a solicitar protección adicional, tanto para ella como para su entorno familiar. La funcionaria fue enfática en que teme por su vida y por la de su hijo, y afirmó que el origen de estas intimidaciones estaría ligado a sus señalamientos sobre el manejo de recursos públicos.

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