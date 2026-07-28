Así busca el Gobierno saliente evitar apagones en Colombia

A través de la expedición de la Resolución 40333 del 23 de julio de 2026, el Ministerio de Minas y Energía establece nuevos lineamientos para blindar el sistema eléctrico y evitar apagones.

El reglamento, que dio a conocer ayer el Gobierno, busca hacer más resiliente, segura y confiable la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el fin de garantizar un mejor servicio.

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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que, con esta resolución, están preparando el sistema eléctrico colombiano para responder a los retos del presente y del futuro.

“La seguridad energética no puede depender únicamente de reaccionar ante las emergencias; debemos anticiparnos a los riesgos, fortalecer la infraestructura y garantizar que la energía siga llegando de manera confiable a los hogares, las industrias y las regiones del país”, agregó el ministro.

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Palma explicó que la resolución establece una hoja de ruta para que las entidades del sector identifiquen riesgos, incorporen obras prioritarias en los planes de expansión y desarrollen infraestructura capaz de responder a eventos de baja probabilidad y alto impacto.

Entre las principales medidas se encuentran la creación de una metodología para identificar vulnerabilidades del sistema, la incorporación de criterios de redundancia y resiliencia en nuevas subestaciones y líneas de transmisión, el fortalecimiento de la ciberseguridad del sector, la definición de planes de recuperación del servicio y la ejecución de obras estratégicas.

La normativa abre la puerta para que terceros desarrollen proyectos de expansión cuando los operadores de red no ejecuten las obras requeridas dentro de los plazos establecidos, acelerando así las inversiones necesarias para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

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Hacia un red más robusta

Edwin Palma destacó que la regulación permitirá modernizar la planeación de la expansión eléctrica y consolidar una red más robusta frente al crecimiento de la demanda y los desafíos derivados del cambio climático.

“La transición energética también significa construir un sistema más resiliente. Estamos incorporando criterios técnicos de clase mundial para reducir vulnerabilidades, fortalecer la ciberseguridad y promover inversiones que garanticen un servicio de energía más seguro, continuo y confiable para todos los colombianos”, dijo el ministro.

Con esta resolución, el Ministerio de Minas y Energía fortalece la política de seguridad energética del país y establece instrumentos para que la planeación y expansión de la infraestructura eléctrica respondan a estándares modernos de resiliencia, garantizando la continuidad del servicio y protegiendo el suministro frente a riesgos crecientes para el Sistema Interconectado Nacional.

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