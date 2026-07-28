Hasta 77 amputados en un día dejaron los terremotos en Venezuela

Tras más de un mes del doble terremoto que destruyó el norte de Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, los equipos de rescate continúan removiendo escombros. Sin embargo, otra crisis avanza en paralelo, esta vez al interior de los hospitales.

Según reportes médicos de las zonas afectadas, hubo días en los que los hospitales debieron realizar hasta 77 amputaciones.

Catalina Ruiz, médica fisiatra y directora científica de la Fundación CIREC, explica que, si la rehabilitación no comienza de manera oportuna, muchas de las personas que sobrevivieron al terremoto podrían quedar con secuelas permanentes que habrían podido evitarse.

“Una atención tardía aumenta el riesgo de infecciones, dolor crónico y nuevas cirugías, y puede retrasar durante meses la posibilidad de que una persona use una prótesis”, añade la especialista.

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Junto con el síndrome de aplastamiento, los reportes médicos de las zonas afectadas registran lesiones medulares y traumatismos craneoencefálicos severos que comprometen la movilidad y la autonomía de niños, jóvenes y adultos.

“La respuesta a esta emergencia necesita un apoyo sostenido, porque las secuelas no son solo físicas; también impactan la autonomía, la salud emocional, la vida familiar y el futuro de cada persona afectada. Hoy ya somos tres organizaciones trabajando por esta causa, pero necesitamos que muchas más manos se unan”, aseguró Daniel Gómez, director de la Fundación CIREC.