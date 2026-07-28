Hasta 77 amputados en un día dejaron los terremotos en Venezuela

Acciones adelantadas
Para llevar rehabilitación especializada a los amputados y heridos por los terremotos, la Fundación CIREC, con más de 50 años de experiencia en rehabilitación integral en Colombia, se alió con la Fundación Juan Pablo Dos Santos, la Fundación Hospital Ortopédico Infantil de Venezuela y Fundoprocura, organización venezolana especializada en la dotación de sillas de ruedas adaptadas, para lanzar el Fondo Humanitario 77: Fe sin fronteras.
El propósito de este fondo humanitario es acompañar a cada paciente con prótesis, órtesis, sillas de ruedas y seguimiento médico durante todo el proceso de recuperación.
“Yo sé exactamente lo que significa perder las piernas y sentir que el mundo se detiene. Pero también sé lo que pasa cuando alguien te tiende la mano. Hoy me toca a mí, junto a los expertos de CIREC, ser ese puente para que cientos de venezolanos que lo perdieron todo vuelvan a ponerse en pie”, afirmó Juan Pablo Dos Santos, atleta y conferencista venezolano que en 2019 perdió ambas piernas en un accidente de tránsito y que hoy es la imagen del Fondo Humanitario 77: Fe sin fronteras.
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En cuanto al trabajo adelantado por las organizaciones, la Fundación CIREC aporta la metodología científica; la Fundación Hospital Ortopédico Infantil pone a disposición el equipo médico y la infraestructura en territorio; mientras que Fundoprocura garantiza la logística.
Cómo sumarse al ‘Fondo Humanitario: Fe sin fronteras’
Empresas, organizaciones y ciudadanos pueden unirse a través de la página web oficial del Fondo Humanitario 77: Fe sin fronteras. Asimismo, los pacientes, familiares o cuidadores que necesiten atención pueden registrar su caso en la plataforma: https://fundacioncirec.org/fondo-humanitario-77/
Como primer paso, la Fundación CIREC destinó $1.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a USD 277.000, como capital semilla. La meta es multiplicar esa cifra hasta alcanzar los 2 millones de dólares, el monto que los organizadores estiman necesario para cubrir la demanda de tratamientos y sostener este Fondo Humanitario a largo plazo.
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