Revelan el lugar donde sería la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

Luego de que el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmará que Cali será el punto de la posesión presidencial, se conocen nuevos detalles sobre lo que sucederá el próximo 7 de agosto.

Mientras que en el Congreso se aprueba el traslado de todo el legislativo a la ciudad de Cali, el equipo del mandatario ya se mueve para escoger el lugar donde se realizará la investidura presidencial.

Todo apunta a que el sitio escogido es el Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo, de la universidad Santiago de Cali, el cual habría sido su elección por su infraestructura, comodidad, facilidad de acceso y seguridad para el presidente y todos los invitados nacionales e internacionales.

Para tener una referencia, el Arena USC es muy similar al Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, donde se utiliza principalmente para conciertos y eventos de la misma universidad. Al ser un recinto cerrado se puede garantizar más la seguridad, contrario a la Plaza Cayzedo que propuso el alcalde Eder.

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El escenario, con capacidad para 2.200 personas, demandó una inversión superior a los $100.000 millones y fue inaugurado en diciembre del 2025 durante la Feria de Cali para convertirse en el nuevo escenario del entretenimiento para Cali.

Una vez concluya el acto protocolario, el nuevo mandatario se trasladará al Batallón Pichincha, unidad del Ejército Nacional adscrita a la Tercera Brigada y ubicada en la capital del Valle del Cauca. Allí se desarrollará una posesión adicional con honores a las fuerzas militares y a su nuevo comandante supremo, en cumplimiento al deseo de Abelardo de la Espriella que buscaba hacerlo en el Cauca.

Consejo de seguridad

Mientras se define el lugar de la posesión presidencial y el debate necesario en el Congreso de la República, autoridades de la ciudad de Cali y la fuerza pública realizan un consejo de seguridad para definir todas las medidas de protección para este importante evento.

"Desde ya instalaremos un Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento permanente a la preparación y coordinación del dispositivo de seguridad. Vamos a blindar a Cali y al Valle del Cauca para garantizar una posesión segura y en completa tranquilidad", señaló el alcalde Alejandro Eder.

Una de las primeras medidas anunciadas es la disposición de una recompensa de hasta $500 millones por información que permita prevenir cualquier amenaza, atentado o alteración del orden público, incluyendo el uso de armas, drones o vehículos sospechosos.

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