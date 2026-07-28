Con escombro y puñal, casi lo matan en una riña en el barrio La Conquista de Cúcuta

La tranquilidad del barrio La Conquista se vio interrumpida la noche del domingo, 26 de julio, por una violenta riña que terminó con un hombre gravemente herido. Primero se escuchó una acalorada discusión en una de las polvorientas calles del sector; después, gritos desesperados de auxilio y un fuerte golpe alertaron a los vecinos.

Siga leyendo: Once horas de violencia en Cúcuta dejaron un muerto y dos heridos en ataques sicariales

Hacia las 10:00 de la noche, dos hombres habrían protagonizado una pelea que dejó malherido a Edgar Mora. Así fue identificado el lesionado, a quien una patrulla de la Policía encontró tendido sobre la vía pública pocos minutos después.

La víctima se cubría la cabeza con una mano y el abdomen con la otra, mientras la sangre brotaba entre sus dedos. En la parte posterior de la cabeza presentaba un fuerte golpe, al parecer ocasionado con un bloque de escombro. Además, tenía heridas provocadas con arma blanca en el abdomen y el hombro izquierdo.

Los uniformados lo auxiliaron y lo trasladaron a la Unidad Básica de Comuneros, donde recibió atención de urgencia. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad.

En la manzana 12 del barrio quedaron las manchas de sangre y el bloque de escombro que habría sido utilizado para atacarlo. Según las primeras versiones, el golpe en la cabeza pudo haberle costado la vida si hubiese sido de mayor intensidad.

El caso quedó en manos de las autoridades, que adelantan las investigaciones para identificar y capturar al responsable de la agresión.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .