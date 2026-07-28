Contraloría adelanta inspección al Minhacienda por alertas de riesgos presupuestales

Luego que la Contraloría activó una Función de Advertencia dirigida al gobierno y al Ministerio de Hacienda tras identificar riesgos presupuestales, financieros y contractuales que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal y la adecuada gestión de los recursos públicos, hoy, a través de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, la Contraloría desplegó el equipo de Policía Judicial al Minhacienda con el fin de iniciar un ejercicio de verificación y recaudo de información.

Según afirmaron, el gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación.

"Adoptar decisiones de transferencias, asignaciones presupuestales y nuevos compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente profundiza las presiones sobre la caja del Gobierno nacional, compromete el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, incrementa las necesidades de endeudamiento y genera una potencial afectación al patrimonio público", afirmaron.

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Según la Contraloría, luego de levantada la restricción de Ley de Garantías, se han suscrito 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, un incremento de 22,5% frente al mismo de 2022.

"Llama la atención la contratación directa que supera los 11.000 contratos en estas últimas cuatro semanas", señaló el ente de control.

Cabe resaltar que, la función de advertencia recuerda que las finanzas públicas enfrentan restricciones derivadas del menor recaudo, el incumplimiento de la meta de ingresos, la falta de ajuste al Presupuesto General de la Nación, las necesidades adicionales de financiación y las presiones sobre la caja del Gobierno.

Por esto, la Contraloría enfatiza que "cualquier aceleración de compromisos presupuestales, financieros o contractuales" debe estar respaldada por la capacidad financiera efectiva del Estado y por una posibilidad real de ejecución.

Desde lo preventivo, la Función de Advertencia busca evitar que los riesgos identificados en los procesos presupuestales y contractuales en curso se materialicen en: pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio estatal y ventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales a los ordenadores del gasto.

Contraloría también investiga canje de TES que elevó costo de deuda

Según la Contraloría, en octubre, una operación de canje de bonos por parte del Estado también habría infringido a principios constitucionales que trasladan costos de financiación a futuros gobiernos, esto con el fin de tener un alivio de liquidez a pronto plazo.

Cabe resaltar que, desde octubre de 2025, la dirección de Crédito Público puso en marcha una nueva estrategia de colocación de TES que le permitió aumentar la emisión de deuda de largo plazo sin utilizar el cupo aprobado por el Congreso en el Presupuesto General de la Nación.

En 2025, la mayor oferta de TES derivada de esta estrategia bordeó los $16,4 billones, una cifra cercana a los recursos de una reforma tributaria. Como resultado, Colombia registró la mayor emisión de TES de su historia.

El impacto no es menor ya que, el Ministerio de Hacienda decidió aumentar el endeudamiento de largo plazo en 2025, con una emisión récord de $111 billones en TES, una de las más altas registrada hasta ahora.

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Cabe resaltar que, en la operación de octubre, Minhacienda canjeó $43,4 billones en bonos TES, por $35,4 billones en nuevos títulos; esto redujo el saldo nominal de la deuda interna en alrededor de $8 billones.

Esta operación sustituyó bonos con cupones cercanos a 7,25% por nuevos títulos con cupones de 11,75% y 12%, esto, según la Contraloría, aumentó los pagos anuales de intereses en cerca de $316.500 millones.

Contraloría ya había emitido una función de advertencia al MinHacienda

En abril, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ya había anunciado una Función de Advertencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el manejo de la deuda pública del Estado Colombiano.

En ese entonces, Rodríguez afirmó que esta decisión se da debido al manejo de la deuda pública por parte del Ministerio de Hacienda. Esto debido a la identificación de inconvenientes como incremento acelerado del endeudamiento, condiciones financieras más restrictivas, entre otros, estaban comprometiendo el equilibro fiscal del país.

Rodríguez aseguró que en el cierre de 2025 se revela un problema estructural que enfrenta el país y es la sobrestimación del recaudo tributario, el cual alcanzó $271,9 billones frente a una meta de $304,8 billones.

Señaló que uno de los principales inconvenientes que enfrenta el país es que se depende cada vez más del endeudamiento para financiar su gasto ordinario.