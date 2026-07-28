Rodrigo Lara critica ausencia del Pacto Histórico a posesión de Abelardo de la Espriella

El Universal- El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, cuestionó la decisión de la bancada del Pacto Histórico de no asistir a la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto en Cali. En entrevista con 6AM W, calificó la ausencia como lamentable y sostuvo que el acto representa un momento central para el Estado colombiano.

Lara Restrepo explicó que la posesión presidencial constituye el acto mediante el cual se produce la transmisión de mando y, desde su perspectiva, la inasistencia de la bancada refleja una posición de sectores de la izquierda que considera radicales. El funcionario designado vinculó esa decisión con el reconocimiento de la legitimidad del proceso electoral.

¿Por qué Rodrigo Lara cuestiona la ausencia del Pacto Histórico?

Para el ministro designado, no acudir a la posesión supone, según sus palabras, un “desconocimiento de la legitimidad de la elección presidencial” y de la voluntad expresada por los colombianos en las urnas. Su cuestionamiento se centró en las implicaciones institucionales que atribuye a la postura de la bancada.

Lara también se refirió a la expresión “desobediencia civil”, utilizada por integrantes de ese sector, y sostuvo que esta representa, en su interpretación, una forma de cuestionar la autoridad del Estado. Según afirmó, esa autoridad deriva tanto de la Constitución como de la voluntad soberana del pueblo colombiano.

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El ministro del Interior designado diferenció entre las distintas corrientes de izquierda y aseguró que existen sectores democráticos y otros que considera radicales. En ese contexto, señaló a Iván Cepeda como representante de la expresión que calificó como “más radical de la izquierda”.

De acuerdo con Lara Restrepo, esa corriente contempla diferentes escenarios para desarrollar su actividad política. Mencionó, por un lado, la participación dentro de las instituciones democráticas y, por otro, la movilización en las calles como una forma de trasladar allí el debate político.

El funcionario designado también cuestionó lo que describió como tolerancia o complacencia frente a expresiones violentas, y mencionó específicamente a la denominada Primera Línea. A la vez, aseguró que el Gobierno respetará las expresiones democráticas y el ejercicio de la oposición dentro del marco institucional.

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