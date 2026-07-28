Petro anuncia acción penal contra Angie Rodríguez y niega haberla amenazado

El presidente Gustavo Petro anunció que actuará penalmente contra la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, a quien acusó de defender su cargo “a partir de la mentira” y de desarrollar un ataque que calificó como calumnioso.

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El mandatario sostuvo que la salida de Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) no respondió a motivos personales ni de seguridad, sino a lo que describió como una relación de la funcionaria con “sectores políticos herederos del paramilitarismo”, y afirmó que decidió no destituirla en su momento por consideración hacia su condición de “mujer madre cabeza de familia”, sino trasladarla al Fondo Adaptación.

“El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal”, escribió el presidente Petro.