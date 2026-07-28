Camacol prevé una etapa de recuperación para el sector de la vivienda

Tras los recientes resultados que ha tenido el sector de la construcción de vivienda en el país, Camacol aseguró que este campo está a punto de iniciar una etapa de expansión, crecimiento y recuperación.



Según las cifras presentadas por el gremio, a junio del año en curso se contabilizaban 577.000 viviendas en desarrollo, de las cuales 315.000 se encontraban en construcción y 262.000 en etapa de preventa.

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Estas cifras representan una inversión cercana a los $206 billones y la generación de 4,7 millones de empleos directos e indirectos.



Actualmente el mercado cuenta con una oferta de 161.000 viviendas distribuidas en 3.010 proyectos desarrollados por 1.259 constructoras en todo el territorio nacional. Además, en 2025 la inversión en vivienda representó el 3,6 % del PIB y demandó bienes y servicios del 55 % del aparato productivo nacional.



En ese sentido, Camacol aseguró que el sector edificador está preparado para liderar una nueva etapa de crecimiento para Colombia.

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“Su capacidad para movilizar inversión, generar empleo formal y atender las necesidades de vivienda de los hogares y edificaciones para otros usos, lo convierte en un aliado estratégico para el desarrollo económico y social. Desde el gremio seguiremos trabajando para fortalecer la confianza, promover un entorno para la inversión, acelerar la incorporación de innovación y nuevas tecnologías, e impulsar la industrialización de los procesos constructivos para consolidar un sector más productivo, competitivo y sostenible”, señaló Camacol a través de un comunicado.



En este contexto Camacol reiteró la importancia de los escenarios que permitan incrementar el potencial del sector y favorecer la construcción de la confianza empresarial, como es caso de Expocamacol 2026, la Feria Internacional de la Construcción, la Ingeniería, la Arquitectura y el Diseño organizada por la Cámara Colombiana de la Construcción.



El recinto ferial Plaza Mayor en Medellín será sede, del 26 al 29 de agosto, de la edición número 26 del evento, el cual alcanzará este año su mayor dimensión al ampliar el área que ocupa con su muestra comercial, pasando de 24.000 a más de 27.000 metros cuadrados, distribuidos en 14 pabellones sectorizados, donde participarán 500 empresas expositoras provenientes de 19 países.

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Además, Camacol proyecta expectativas de negocios superiores a USD 1.198 millones y espera recibir más de 53.000 visitantes especializados de 60 países, entre empresarios, profesionales, constructores, desarrolladores, arquitectos, ingenieros, inversionistas y proveedores y actores del sector público.



Además, el evento también ofrecerá una agenda con más de 200 actividades académicas en las que expertos nacionales e internacionales abordarán temas como inteligencia artificial, metodologías BIM, industrialización, ciudades inteligentes, entre otros.



“Hoy la competitividad de las empresas depende de su capacidad para innovar, incorporar tecnología y responder a los retos de la sostenibilidad. EXPOCAMACOL es el escenario donde esas transformaciones dejan de ser una tendencia para convertirse en oportunidades concretas de negocios, crecimiento y desarrollo empresarial”, concluyó Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, regional operadora y anfitriona del evento.

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