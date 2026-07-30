5.000 uniformados custodiarán las Ferias de Cúcuta 2026 con apoyo de inteligencia artificial

Con un despliegue de más de 5.000 integrantes de la Fuerza Pública, el apoyo de herramientas de inteligencia artificial y un Puesto de Mando Unificado (PMU) en funcionamiento, las autoridades presentaron el plan de seguridad que acompañará las Ferias de Cúcuta ¡Qué Belleza, Mano!, cuyos actos centrales comenzarán este jueves 30 de julio.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, explicó a La Opinión que la estrategia fue diseñada a partir del análisis del comportamiento delictivo registrado en versiones anteriores de las festividades y tendrá como propósito garantizar la tranquilidad de miles de asistentes a conciertos, desfiles y actividades culturales.

"Con seguridad, todo; sin seguridad, nada", afirmó el oficial al destacar que el dispositivo fue articulado con la Alcaldía, el Ejército, los organismos de socorro y las demás entidades que integran el Puesto de Mando Unificado.

Inteligencia artificial para anticipar los delitos

Como principal novedad, la Policía implementó durante las ferias la plataforma IAPOL, una herramienta de inteligencia artificial que analiza información histórica para identificar los sectores y horarios donde existe mayor probabilidad de que se registren hechos delictivos.

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Según el coronel Ojeda, esta tecnología permite planificar con mayor precisión el servicio policial, concentrando el personal en los puntos críticos y reforzando la vigilancia donde se esperan mayores concentraciones de público.

El dispositivo será reforzado en El Malecón, la avenida Los Libertadores y los escenarios donde se desarrollarán los conciertos, el desfile de autos antiguos y los demás eventos oficiales.

Hurto y riñas, los principales riesgos

El comandante señaló que durante las ferias los dos fenómenos que generan mayor preocupación son el hurto a personas mediante la modalidad de cosquilleo y las riñas asociadas al consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Explicó que los delincuentes suelen aprovechar las aglomeraciones para sustraer celulares, billeteras y otros objetos personales, razón por la cual recomendó a los asistentes mantener siempre bajo vigilancia sus pertenencias y compartir la ubicación de sus teléfonos móviles con familiares o personas de confianza.

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Frente a los hechos de intolerancia, el oficial hizo un llamado a disfrutar de las festividades con responsabilidad.

"Moderar el consumo de bebidas embriagantes puede evitar conflictos que terminen en lesiones o incluso en homicidios", expresó.