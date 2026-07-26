Rafael Acevedo fue elegido como nuevo alcalde de Tunja en elecciones atípicas

Con 98,61% de las mesas informadas, el arquitecto Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, avalado por el partido Alianza Social Independiente (ASI), es el ganador de la elección atípica de alcalde de Tunja, solo a la espera del ejercicio de escrutinio.

De acuerdo con el reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Acevedo obtuvo 10.506 votos (24,70%), superando por más de cuatro puntos a su más cercano contendor, Yamir Oswaldo López Peña, quien alcanzó 9.049 votos (21,28 %). Completó el podio Sandra Milena Estupiñán Orjuela, con 7.549 votos (17,75 %), señalada durante la campaña de contar con el respaldo del alcalde destituido, Mikhail Krasnov.

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Del total de 142.847 ciudadanos habilitados para votar, sufragaron 42.958, para una participación de 30,07 %. De estos, 41.020 votos (96,46 %) fueron válidos por candidato y 1.502 (3,53%) correspondieron a voto en blanco.

La jornada de este domingo fue convocada tras un largo proceso judicial que le costó el cargo al alcalde elegido en 2023, Mikhail Krasnov, de origen ruso. El Tribunal Administrativo de Boyacá había declarado la nulidad de su elección el 27 de febrero de 2025, al establecer que firmó un contrato con una entidad pública diez meses antes de su elección, lo que configuró una inhabilidad para postularse, ser elegido y posesionarse. El 5 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó esa decisión en firme.

Con el cargo vacante, el gobernador de Boyacá expidió el Decreto 0402 del 27 de mayo de 2026, que dio paso a la convocatoria de elecciones atípicas. Once candidatos se disputaron la Alcaldía en un tarjetón que incluyó, además de Acevedo, a Sandra Milena Estupiñán, Yamir López, Yerson Nicolás Cortés (Pacto Histórico, respaldado por el excandidato presidencial Iván Cepeda), y otros siete aspirantes.

La jornada se desarrolló bajo un amplio dispositivo de seguridad de más de 800 efectivos entre Policía y Ejército, con ley seca vigente desde la noche del sábado hasta el mediodía del lunes 27 de julio, y con sistemas de autenticación biométrica en tres puestos de votación para garantizar la transparencia del proceso.

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¿Quién es el alcalde electo?

Rafael Guillermo Acevedo Pedroza es arquitecto de profesión, exdiputado de Boyacá y exsecretario de Infraestructura departamental. Ya había sido candidato a la Alcaldía de Tunja en 2019, elección en la que ocupó el cuarto lugar. Bajo el lema "Trazando una nueva Tunja", centró su campaña en el ordenamiento territorial, la recuperación del patrimonio histórico, el impulso al turismo y la generación de empleo, además de proponer mayor control y vigilancia en la ciudad.

Acevedo asumirá el resto del período 2024-2027, es decir, gobernará durante aproximadamente 17 meses, recibiendo el cargo de manos de la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez.

Tomado de La República / Asuntos Legales

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