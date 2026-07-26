Posesión de De La Espriella en el Cauca depende de aval de seguridad

El próximo 7 de agosto terminará el mandato presidencial de Gustavo Petro y comenzará el periodo 2026-2030 de Abelardo De La Espriella, quien asumirá la Presidencia con una decisión que rompe con la tradición de realizar la ceremonia de posesión en Bogotá.

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El presidente electo ha manifestado desde campaña su intención de recibir la banda presidencial fuera de la capital. En ese sentido, el escenario previsto no sería la Plaza de Bolívar ni las tradicionales instalaciones vinculadas al Legislativo o al Palacio de Justicia.

El Senado ya dio un paso para permitir que la ceremonia se realice en el Cauca. Una proposición presentada por el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez fue aprobada y autoriza el traslado del Congreso a ese departamento para la posesión presidencial.

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Sin embargo, la decisión todavía no define todos los detalles del acto. Entre los puntos pendientes está establecer si la ceremonia podrá desarrollarse en una guarnición militar, como pretende De La Espriella, mientras la Cámara de Representantes debe votar una proposición similar para determinar si finalmente existe autorización completa para trasladar la sesión al sur del país.

¿Qué se sabe sobre la seguridad de la posesión de De La Espriella en el Cauca?

Ante el traslado aprobado por el Senado, el secretario general de esa corporación, Diego González, envió oficios al director de la Policía, al comandante del Ejército y al comandante de las Fuerzas Militares para consultar si existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad durante la sesión del Congreso del 7 de agosto.

De acuerdo con Semana, medio que tuvo acceso a los documentos, esas misivas fueron enviados por instrucción del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y buscan establecer si es viable movilizar a los senadores, representantes, funcionarios y demás participantes de la jornada hasta el Cauca. La solicitud incluye información sobre las capacidades operacionales, logísticas y de seguridad disponibles para el evento.

“Me permito solicitar muy respetuosamente se sirvan informar a esta Secretaría General si, con ocasión del traslado aprobado de la sede del Congreso de la República al departamento del Cauca, en la cual se llevará a cabo la posesión del Presidente electo de la República, doctor Abelardo De La Espriella, existen las condiciones y medidas de seguridad suficientes”, señala uno de los apartados del oficio al que tuvo acceso el citado medio.

La Secretaría General considera necesaria la respuesta de las autoridades debido a la magnitud de la ceremonia, que contempla la participación de congresistas, servidores públicos, funcionarios e invitados nacionales e internacionales. El documento también recuerda la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a quienes asisten y garantizar el normal desarrollo de las funciones del Congreso.

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En la comunicación dirigida a las autoridades militares se solicita precisar si, según la evaluación de riesgo correspondiente, existen las capacidades requeridas para realizar la sesión con seguridad. En caso de que no sea así, se pide informar cuáles serían las circunstancias o factores que podrían afectar su realización.

La consulta cobra relevancia dentro de la organización del acto, pues el Congreso necesita conocer las condiciones de seguridad antes de concretar el traslado. La respuesta de la Policía y de las Fuerzas Militares será uno de los elementos que tendrá en cuenta la corporación mientras avanza el trámite para definir dónde se realizará la posesión.

La Cámara de Representantes aún debe pronunciarse sobre la proposición que permitiría completar el traslado del Congreso al Cauca. De esa votación dependerá si la ceremonia del 7 de agosto queda habilitada para desarrollarse en ese departamento, mientras permanecen pendientes las definiciones sobre el lugar específico y las condiciones de seguridad.

Con información de El Universal

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