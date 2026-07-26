Santos le pide a De la Espriella implementar el acuerdo de paz y no dar la "pelea perdida" por la JEP

A pocos meses de cumplirse una década de la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó un mensaje directo al presidente electo, Abelardo de la Espriella sobre implementar lo pactado en 2016 y evitar una confrontación para modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una iniciativa que calificó como una “pelea perdida”.

Durante una conversación con la periodista mexicana Carmen Aristegui en el Festival Gabo, que concluye este domingo 26 de junio en Bogotá, Santos sostuvo que el nuevo mandatario tiene la oportunidad de fortalecer la reconciliación nacional en lugar de abrir un nuevo frente de disputa política.

“Va a perder el tiempo en esa pelea que está perdida. O va a aprovechar una oportunidad de oro para unir el país”, afirmó el exmandatario, según información de la agencia EFE.

¿Qué dijo Juan Manuel Santos sobre el acuerdo de paz y la JEP?

Santos aseguró que el acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las Farc “sigue vigente” y destacó que alrededor del 85 % de los excombatientes continúa cumpliendo los compromisos adquiridos. Según explicó, este porcentaje representa un caso excepcional frente a otros procesos de paz en el mundo, donde cerca de la mitad fracasan durante sus primeros cinco años.

Sin embargo, cuestionó el nivel de implementación alcanzado en los últimos gobiernos y responsabilizó tanto a la administración de Iván Duque como a la del presidente Gustavo Petro.

“El gobierno anterior, porque ideológicamente estaba en contra del acuerdo (...) y el gobierno actual, por darle prioridad a la llamada paz total, puso el acuerdo con las Farc a un lado y no lo implementó”, aseguró.

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Sobre los anuncios de campaña de De la Espriella para reformar la JEP y modificar aspectos del acuerdo, Santos afirmó que gobernar implica enfrentar otra realidad.

“Cuando se siente en la silla presidencial se va a encontrar con una realidad. La Constitución y las leyes dicen expresamente que tiene que implementar el acuerdo de paz”, manifestó.

Asimismo, señaló que una reforma a la justicia transicional requeriría cambios constitucionales y consideró que el nuevo Gobierno no tendría las mayorías necesarias en el Congreso para aprobarlos.

El expresidente también advirtió que encarcelar a excomandantes de las Farc acogidos al acuerdo, como ha planteado De la Espriella, constituiría un acto de “perfidia”, pues implicaría incumplir compromisos asumidos por el Estado colombiano y respaldados por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Finalmente, Santos expresó su disposición a colaborar con la próxima administración. “Estoy totalmente dispuesto a ayudarle. Los expresidentes estamos obligados a contribuir a que al país le vaya bien. Yo no soy ni petrista, ni uribista, ni de De la Espriella. Soy colombiano”, concluyó.

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