El Banco Nacional de Talentos del Gobierno entrante ha recibido 260.000 hojas de vida

El Gobierno entrante ha recibido más de 260.000 hojas de vida a través del Banco Nacional de Talentos. Así lo reveló el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que esta convocatoria está dirigida a "los más preparados, los más capaces y los más comprometidos con el servicio de Colombia". El mandatario entrante dijo que la directriz de selección será el mérito.

La iniciativa gubernamental ya tiene incluso una página web con las indicaciones. Según las instrucciones del sitio, el Banco de Talentos está dirigido a profesionales, técnicos, tecnólogos, bachilleres y "ciudadanos preparados", que quieran trabajar con el Estado durante la gestión de De la Espriella.

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Los interesados deben registrar su perfil en la página bancodetalentos.com.co, compartir su hoja de vida y esperar la revisión del equipo detrás de la convocatoria.

El Gobierno entrante afirma que las hojas de vida serán analizadas con herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, así como una evaluación de la experiencia, formación y capacidades del aspirante.

Luego, se clasifica el perfil bajo parámetros de fortalezas laborales y experiencia.

"Aquí no habrá espacio para la palanca ni para los privilegios. Llegarán los más preparados, los más capaces y los más comprometidos con el servicio a Colombia. Queremos que los mejores talentos de la nación sean protagonistas de esta nueva etapa y pongan su conocimiento al servicio de todos los colombianos", aseguró De la Espriella.