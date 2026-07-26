Engaños, explotación y trabajo forzado: el panorama de la trata de personas en Cúcuta

La explotación sexual

Una de las modalidades más frecuentes de la trata de personas en Cúcuta y el área metropolitana es la explotación sexual. Fernando Suaterna, funcionario de la Secretaría de Gobierno Municipal, explica que las principales víctimas son jóvenes venezolanas, en un buen porcentaje menores de edad, aunque también afecta a las cucuteñas.

El escenario principal para esto son los estudios webcam, a los cuales llegan las autoridades para hacer revisiones periódicas, notando, en ocasiones, que tienen los permisos debidos para su funcionamiento, pero que tienen menores trabajando.

Muchas veces las atraen con supuestos sueldos elevados que nunca cumplen y luego las hacen trabajar hasta el agotamiento a altas horas de la noche, para obtener beneficios económicos.

En este ámbito, las bandas criminales también tienen un rol. Aparte del Tren de Aragua también están los AK-47, con presencia en el centro de Cúcuta, donde estarían obligando a mujeres a ejercer la prostitución.

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“Las obligan a hacer esos trabajos o las matan, además, les exigen unas cuotas semanales por trabajar en esos espacios. También las instrumentalizan para vender drogas”, explica una fuente judicial.

El número de casos es fluctuante. En 2023 se activaron 43 rutas por parte de la Secretaría de Gobierno por denuncias de trata de personas. En 2024 fueron 88, mientras que el año pasado se alcanzó un pico alto en época reciente con 98 casos, mientras que este año llega a 22.

El elevado número en 2025 fue influenciado por el desplazamiento forzado de miles de familias del Catatumbo. Suaterna explica que cerca de la mitad de los casos reportados fueron de catatumberos que llegaron a la ciudad, producto de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Fuentes judiciales sostienen que tanto el Eln como la disidencia de las Farc perpetran estos delitos en el Catatumbo, no tanto para sacar dinero de ellas, sino para obtener trabajo.

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Riesgo en el mundo digital

Aunque son hechos que se tratan con total reserva por protección a las víctimas, este medio pudo conocer sobre dos casos ocurridos recientemente en la ciudad en los que cucuteños fueron llevados al exterior tras ser contactados por personas inescrupulosas que los convencieron con engaños y falsas esperanzas utilizando el internet como medio.

El más reciente corresponde a seis hombres quienes fueron atraídos por un “mejor futuro” en Rusia, arriesgando sus vidas en el conflicto armado contra Ucrania por una recompensa económica, que no habría sido cumplida.

Aunque este caso sigue en desarrollo, se conoció que fueron contactados por un hombre desde Cali, quien gestionó su traslado a Bogotá, donde otro involucrado arregló documentación y vuelos hacia Moscú (Rusia), donde fueron recibidos por un tercer partícipe.

La promesa era de una alta suma de dinero en el acto, más un salario de $18 millones al mes por sus servicios. Pero al llegar al país europeo, notaron ciertas inconsistencias en el contrato, además de presuntos malos tratos de parte de los rusos. A cierre de esta edición, a los contratados no les habían hecho llegar el dinero.

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Peligrosa oferta

Igualmente desde las redes sociales ocurrió una falsa oferta de trabajo para una joven de 18 años, recién graduada en Diseño Gráfico y Fotografía, a quien le facilitaron la documentación, los viajes e incluso el equipamiento para llegar a Inglaterra.

Sin embargo, se trataba de una red de explotación sexual. La tuvieron retenida una semana, hasta que por sus propios medios logró escapar del inmueble donde la tenían secuestrada, dirigiéndose a las autoridades locales, para posteriormente gestionar su regreso a Cúcuta.

Fernando Suaterna, de la Secretaría de Gobierno, explica que la modalidad aplicada con la joven es muy similar a la utilizada con aquellas que son llevadas a México, a quienes les dan pasajes y pasaportes, pero al llegar allá les revelan la realidad: que van a ejercer trabajos sexuales y con eso pagarán las deudas.

“Una vez allá les quitan los documentos y el celular, las someten a control, las mantienen encerradas y solo las dejan salir para los servicios de prostitución. Luego las recogen y vuelven a llevarlas a un apartamento”, explica el funcionario sobre la modalidad utilizada por las bandas criminales.

Agrega que salir de ese mundo es muy complicado porque los criminales aplican técnicas de engaño y manipulación, creando vínculos de confianza con las víctimas para que una vez hayan saldado la deuda, opten por quedarse junto a ellos trabajando independientemente, aunque ellas siguen pagando ‘cuotas’ después de cada servicio.

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Las ferias como escenario

El próximo jueves, 30 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, fecha que concuerda con las Ferias de Cúcuta, por lo que la Secretaría de Gobierno ha decidido utilizar este escenario como una plataforma para difundir conciencia en la población.

Se harán campañas de concienciación durante los días de feria, así como recorridos y mensajes difundidos por un carrovalla.

De igual forma, la entidad desarrolla actividades constantemente para educar sobre cómo identificar estos casos y qué hacer ante una situación así.

Finalmente, la administración municipal recordó que, para denunciar casos de trata de personas, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea gratuita nacional 01 8000 52 2020 o al número de WhatsApp 321 548 5090.

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