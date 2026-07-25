Misterioso crimen mañanero en La Ye de Astilleros, El Zulia

Los uniformados de la subestación de Policía de La Ye de Astilleros fueron sorprendidos a primera hora de ayer, 25 de julio, por un ciudadano, quien les informó que habían encontrado un cadáver en el sector El Parador.

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El reporte resultó ser cierto. Hacia las 6:50 de la mañana ya había un grupo de vecinos rodeando el cuerpo, aunque ninguno sabía con exactitud qué había ocurrido. Lo único claro era que la muerte de Hender Alexis Trujillo Guerrero había sido violenta.

El hombre, que vestía un suéter gris, pantalón claro y sandalias, estaba tendido boca abajo, con manchas de sangre en varias partes del cuerpo. Había sido asesinado a disparos. Todo indica que el crimen se cometió durante la madrugada o en las primeras horas de la mañana.

Tras la inspección judicial, el cadáver fue trasladado por una funeraria, mientras que la investigación quedó en manos de las autoridades. Con este caso, ya son 19 los homicidios registrados en el municipio de El Zulia en lo corrido del año.

Según se conoció, Trujillo Guerrero era un reconocido integrante de la comunidad de La Ye, por lo que sus allegados aseguran desconocer qué pudo haber motivado el ataque. Sin embargo, debido a la presencia de grupos armados en esta zona del municipio, las autoridades no descartan que alguno de ellos esté detrás del crimen.

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