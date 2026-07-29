Gobierno defiende estado del proyecto del Canal del Dique

Luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunciará que buscará destrabar las obras del Canal del Dique como una de sus medidas prioritarias, el presidente de la ANI, Óscar Torres, salió en defensa del proyecto asegurando que este avanza conforme al cronograma.



La ANI reiteró que el proyecto no ha sufrido ninguna suspensión, por el contrario, ha mantenido su ejecución contractual y ha avanzado con la fase preoperativa (45 meses), la primera etapa destinada para los estudios, diseños, mantenimiento y preparación de la infraestructura.



"Nunca se ha suspendido el proyecto, ni mucho menos hay obras paradas; conforme al cronograma, hoy avanzamos en la primera fase del contrato, etapa preoperativa, en la que hemos garantizado la operación del Canal y adelantamos los estudios requeridos para iniciar con la fase constructiva”, aclaró el presidente de la ANI.

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El director de la institución destacó que durante esta primera parte del proyecto se ha garantizado la operatividad de la infraestructura, permitiendo el tránsito de más de 3.500 embarcaciones.



Además, se ha logrado la intervención de más de 120 kilómetros de diques de protección y la remoción de 2,5 millones de metros cúbicos de sedimentos. Junto a estas labores de mantenimiento.



La Agencia también destacó que el proyecto cuenta con el 65% del Estudio de Impacto Ambiental solicitado por la ANLA y espera que una vez se presente y reciba el aval, la iniciativa arranque con la etapa constructiva (51 meses) de dos infraestructuras mayores (complejos, esclusas y compuertas en Calamar y Puerto Badel), y 34 obras menores a lo largo del área de influencia del Canal.

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