Más de 2.700 personas fueron desplazadas por el conflicto armado en junio

Durante junio de 2026, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz documentó 12 eventos de desplazamiento forzado por el conflicto armado en 11 municipios de Colombia, con un saldo de 2.742 personas afectadas, de acuerdo con la actualización mensual del Visor de Desplazamiento Forzado por Conflicto Armado.



Según la organización, los municipios con mayor número de eventos fueron Remedios (Antioquia), con dos casos reportados, seguido de Tarazá y Zaragoza, también en Antioquia; Santa Rosa del Sur (Bolívar); Argelia y Suárez (Cauca); Puerto Gaitán (Meta); Linares y Los Andes (Nariño); y Sardinata y Tibú, en Norte de Santander, con un evento cada uno.



En cuanto al número de víctimas, los departamentos más afectados durante junio fueron Antioquia, con 727 personas desplazadas; Nariño, con 714; Norte de Santander, con 623; Cauca, con 335; Bolívar, con 231; y Meta, con 112.



El análisis de Indepaz atribuye buena parte de estos desplazamientos a la persistencia de enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales y a las disputas por el control territorial.



De acuerdo con la caracterización de las causas, el 42% de los casos no pudo ser identificado con precisión, mientras que el 17% estuvo relacionado con disputas entre grupos armados y otro 17% con combates entre organizaciones ilegales.

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Las amenazas, los combates entre el Ejército y grupos armados organizados y las incursiones armadas representaron cada uno el 8% de los eventos registrados.



La organización destacó que junio sostuvo la tendencia observada en mayo y advirtió que las confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en Remedios (Antioquia), así como los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias en Los Andes-Sotomayor (Nariño), concentraron el mayor número de familias desplazadas durante el mes.



Además, el visor muestra que entre enero y junio de 2026 se han registrado 58 eventos de desplazamiento forzado en 35 municipios del país, con aproximadamente 11.641 víctimas.



Los departamentos con mayor número de personas afectadas en lo corrido del año son Norte de Santander con 3.376, Magdalena con 1.786, Cauca con 1.633, Antioquia con 1.537 y Nariño con 1.519.

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