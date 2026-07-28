Nivel de los embalses del país supera el 80%, pero persiste la alerta por El Niño

Las reservas hídricas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) están mostrando una recuperación. De acuerdo con datos del operador del mercado eléctrico XM, el nivel de almacenamiento de los embalses ya se ubica por encima del 80%, porcentaje considerado adecuado para que el sistema eléctrico pueda afrontar un eventual fenómeno de El Niño.

El registro correspondiente al 27 de julio representa, además, el nivel más alto de reservas alcanzado durante lo corrido de 2026, lo que constituye una señal positiva para la seguridad energética del país.

En la misma fecha, la capacidad útil de energía de los embalses fue de 17.440,22 gigavatios hora (GWh), mientras que el volumen útil de energía almacenada alcanzó 14.067,42 GWh.

Entre los embalses con mayor capacidad de almacenamiento, El Peñol, en Antioquia, ocupa el primer lugar tanto por volumen útil de energía como por capacidad energética. Le siguen el agregado de Bogotá, en el centro del país, y Guavio, ubicado en el oriente colombiano.

XM advierte que una sequía severa exigiría mayor generación térmica

Aunque el panorama actual es favorable, XM señala que el sistema aún enfrenta riesgos si las condiciones climáticas se deterioran.

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Según los análisis del operador, en un escenario de condiciones hidrológicas deficitarias similares a las registradas durante el fenómeno de El Niño de 2015-2016, el Sistema Interconectado Nacional requeriría una participación sostenida de las plantas térmicas superior a 90 GWh diarios durante toda la temporada seca para garantizar el suministro de energía.

Para ello sería necesario asegurar la disponibilidad de los recursos de generación, el cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme (OEF), la gestión de la demanda, el abastecimiento de combustibles y la infraestructura requerida para mantener una atención confiable y segura del servicio eléctrico.

Escenarios más críticos pondrían en riesgo la confiabilidad del sistema

XM también evaluó escenarios con sequías más intensas y prolongadas que las registradas hace una década.

En esas condiciones, el embalse agregado del Sistema Interconectado Nacional tendría que descender por debajo de la Curva de Aversión al Riesgo (CAR) y los principales embalses operarían incluso por debajo de sus mínimos históricos.

Tomado de El Colombiano.

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