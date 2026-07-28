Cámara rechazó propuesta del Pacto Histórico para frenar posesión de De la Espriella

La Cámara de Representantes no aprobó la proposición del Pacto Histórico que buscaba frenar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali.



La proposición impulsada por el partido que pasará a ser de oposición quedó con una votación quedó 114 votos en contra y 6 a favor.

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En ese sentido, se da luz verde para que se apruebe positivamente la proposición de Salvación Nacional para que oficialmente se dé la posesión presidencial de de la Espriella en la Arena Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo, de la Universidad Santiago de Cali, donde ya avanzan los preparativos.

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