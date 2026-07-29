Influenciadora cercana a Petro queda en el centro de la polémica por presunta injerencia en la Aerocivil

Exclusivo de El Colombiano

“Muchos estamos con la ‘Petro tusa’, déjenos un mensaje”, así arranca una entrevista que la influenciadora Gabriela Muñoz le hizo al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño el pasado mes de junio, en la que pretendía “despedir” al mandatario.

¿Por qué es importante esta joven? Resulta que la directora saliente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, reveló detalles sobre ella en relación al presidente Petro.

Según dijo a Noticias RCN, “en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil” bajo “el mismo modus operandi” de Juliana Guerrero.

Guerrero es recordada como la joven a quien Petro quiso nombrar viceministra de Juventudes, pero no pudo por el escándalo de la falsificación de su título profesional en la Fundación de Educación Superior San José.

La Fiscalía ya radicó escrito de acusación en su contra por ese caso. A su vez, Guerrero fue hasta este 27 de julio la representante de Petro ante la Universidad Popular del Cesar, y Petro la ha defendido de todos los cuestionamientos en su contra.

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Se convirtió en una de las personas de mayor confianza del presidente, al punto de que se comparten música y lecturas en chat, como reveló este diario en su momento.

¿Está pasando lo mismo con otra joven?

Fue el representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien se sumó al símil de Angie Rodríguez para hablar de Gabriela Muñoz.

“Hay otra Juliana Guerrero que maneja la Aerocivil, porque su familia está por todo lado, manipularon perfiles para hacer nombramientos y tienen a esa entidad en una grave crisis”.

Se trata de una activista digital y estudiante de derecho a quien se le ha visto acompañando al jefe de Estado en diferentes eventos. Y, como se vio en esa entrevista para redes, ha tenido acceso a la Casa de Nariño.

En sus redes se define como “rebelde con propósito”, militante del Pacto Histórico y “socialdemócrata-progresista”. Cuenta con cerca de 84 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido principalmente político.

Los mensajes adulando al presidente son frecuentes. Por ejemplo, en una publicación que tiene fijada en su perfil, del 12 de junio de este año agradeció a Petro por recibirla en la Casa de Nariño y habla de un recuerdo que “atesorará toda la vida”, y dice que el presidente “le recordó a su abuelo” que le “hablaba de ese líder”.

El 24 de octubre de 2025, Petro montó una imagen en su cuenta de X donde se ve a Muñoz sosteniendo una pancarta con un mensaje contra Donald Trump. El trino del presidente, a diferencia de sus extensos mensajes, solo tiene una palabra: “Adelante”.

El martes, después de que Rodríguez la acusara, Muñoz anunció que su “nombre, honra y trayectoria serán defendidos por las vías legales” tras “difamaciones” y “afirmaciones falsas”.

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¿Cuál es su poder en Aerocivil?

Según dijeron fuentes bajo reserva a El Colombiano, lo que dijo Rodríguez de que Muñoz “manejaba a su antojo la Aerocivil” sería cierto. Incluso, la oficina de ella y de su hermano estaría junto a la del director de la entidad, encargada del control, seguridad y regulación de la aviación civil en el país.

¿Cómo alguien sin experiencia se pone al frente, de facto, de la entidad que regula los vuelos comerciales en el país?

Ante eso es inevitable recordar los incidentes en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, que casi se convierten en tragedias por errores de control de tráfico aéreo y quejas por falta de capacidades técnicas y logísticas.

De hecho, El Tiempo reveló que Muñoz adquirió un cargo en la Aerocivil como Auxiliar 1, según la Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025, pero no hay rastro en Función Pública ni en el SECOP del mismo.

Eso sí, existe una resolución mediante la cual su hermano, Santiago Muñoz Olaya, fue nombrado en la Aerocivil como Auxiliar V. Él, como corroboraron las fuentes a este diario, tendría un rol clave en el manejo de esos hilos. Para Muñoz vendría otro “reto profesional”.

Después de que publicara en sus redes que trabajaría en el Congreso, se reveló que será en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico.

Además, el presidente habría recomendado varias hojas de vida para congresistas de su partido en las diferentes UTL, asegurando cupos en cada despacho para “personas de su entera confianza”.

¿Muñoz es una de ellas? En todo caso, su situación no es lo único que se le ha cuestionado a la Aerocivil recientemente.

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“Razones especiales de servicio”

La Aerocivil ha enfrentado cuestionamientos en los últimos meses por presuntas irregularidades en procesos de contratación multimillonarios.

El director encargado de esa entidad, Luis Alfonso Martínez Chimerty, expidió una resolución que habilita varios sábados, domingos y festivos para adelantar, aprobar y firmar contratos estatales “por razones especiales de servicio”.

Curiosamente la resolución fue expedida días antes de que un grupo especial de la Contraloría realizara una inspección a la entidad por los crecientes cuestionamientos.

Según El Tiempo, las alertas contractuales en la entidad no son nuevas, sino que hay denuncias por más de 1.700 contratos dentro de ella hace más de dos meses.

De hecho, a principios de julio renunció Narda Duperly Roa Ibarra, asesora de la Dirección General, tras asegurar que era víctima de acoso laboral y que estaba siendo presionada para firmar estudios previos relacionados con un contrato, aunque no dio detalles. Y la asesora dejó constancia de su preocupación por un contrato que había sido firmado en enero por $400 millones.

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¿La razón?

Pasaría a superar los $12 mil para una licencia de plataforma de gestión documental.

Sin embargo, los cuestionamientos surgieron porque los estudios previos del documento hablarían de un licenciamiento y no de una compra definitiva, cuyo costo, según personas conocedoras del mercado, estaría muy por debajo de esa cifra.

La renuncia vino, a su vez, tras la difusión de un mensaje de WhatsApp en el que varios funcionarios de la Aerocivil hicieron un llamado a denunciar presuntos hechos de corrupción al interior de la entidad, y pidiendo la salida del director (e).

En ese texto se acusaba a la dirección de convertir la entidad en un “botín” con esa aprobación acelerada de contratos.

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