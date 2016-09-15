Alerta por estafa de falsas citaciones judiciales por Zoom en Estados Unidos

La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach (PBSO) emitió una alerta a la comunidad por una nueva modalidad de estafa en la que delincuentes envían correos electrónicos fraudulentos haciéndose pasar por funcionarios de la entidad para citar a las personas a supuestas audiencias judiciales por Zoom.

Según explicó la agencia, los mensajes utilizan el nombre y la supuesta autoridad de uno de sus capitanes para dar apariencia de legitimidad a la comunicación. Sin embargo, aclaró que los correos no fueron enviados por la institución ni por un tribunal federal.

Alertan por estafa con falsas citaciones judiciales por Zoom: así opera

En los mensajes, los estafadores informan a los destinatarios que deben participar en un supuesto “procedimiento judicial oficial por Zoom”, relacionado con una presunta resolución de un tribunal federal. Para hacer más creíble el engaño, aseguran que la audiencia será supervisada en tiempo real por un juez y que la sesión podría ser grabada como parte de un expediente oficial.

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Además, imponen una serie de instrucciones a las víctimas, como mantener la cámara encendida, permanecer visibles durante toda la videollamada, conservar el micrófono activo y no abandonar la reunión sin autorización.

Los delincuentes también indican que los supuestos funcionarios judiciales podrían mantener sus cámaras apagadas y que su identidad se verificará únicamente mediante las credenciales visibles en sus perfiles.

Amenazan con arrestos para generar miedo

El correo advierte que cualquier incumplimiento de las instrucciones podría derivar en la expulsión de la videoconferencia, nuevas actuaciones dentro del supuesto proceso judicial o incluso la detención del destinatario.

La Oficina del Sheriff confirmó que todas esas afirmaciones son falsas y explicó que los responsables buscan generar temor para que las personas actúen sin verificar la autenticidad del mensaje.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Ante esta modalidad de fraude, la PBSO recomendó:

No responder el correo electrónico.

No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos.

Eliminar inmediatamente el mensaje.

Verificar cualquier comunicación atribuida a la entidad únicamente a través de sus canales oficiales, sin utilizar los números telefónicos, enlaces o direcciones incluidos en el correo sospechoso.

La agencia también informó que cualquier persona que tenga información sobre este tipo de estafas puede comunicarse con Crime Stoppers del condado de Palm Beach o reportarla de forma anónima mediante la función “See Something” de la aplicación móvil de la Oficina del Sheriff.

Tomado de El Universal.

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