Vandalizan el Santuario de Medjugorje: incendiaron el altar exterior y dañaron una imagen de la Virgen

El Santuario de Medjugorje, uno de los principales destinos de peregrinación católica en Bosnia y Herzegovina, fue blanco de un acto de vandalismo que dejó daños en el altar exterior de la parroquia de San Santiago y afectó una imagen de la Virgen María, además de causar destrozos en otras áreas del recinto.

De acuerdo con la información divulgada por la parroquia, el hecho ocurrió durante la noche del lunes al martes, cuando una persona, cuya identidad aún no ha sido establecida, habría utilizado un líquido inflamable para prender fuego al altar exterior. El ataque también incluyó la realización de grafitis ofensivos dentro del santuario.

Tras lo ocurrido, personal de la parroquia, junto con voluntarios y equipos de mantenimiento, inició de inmediato las labores de limpieza y restauración para recuperar los espacios afectados. Según indicó la institución en un comunicado difundido por Vatican News y Radio MIR Medjugorje, el santuario continúa abierto a los peregrinos y las celebraciones litúrgicas se desarrollan con normalidad.

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En lugar de responder con mensajes de rechazo hacia los responsables, la parroquia invitó a los creyentes a actuar conforme al mensaje de la llamada Reina de la Paz, promoviendo la oración, el ayuno y el perdón. Asimismo, agradeció el apoyo de quienes colaboraron en la recuperación del lugar y pidió elevar plegarias por la conversión de quienes perpetraron el ataque.

En el pronunciamiento, difundido también por la Fundación Centro Medjugorje, la comunidad religiosa afirmó que este tipo de hechos debe fortalecer el compromiso de los fieles con los valores cristianos. En ese sentido, reiteró el llamado a responder al mal con gestos de amor, esperanza y reconciliación, en lugar de alimentar la violencia o el resentimiento.