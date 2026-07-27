Ejército de EE.UU. concluye misión de ayuda tras doble terremoto en Venezuela

El Comando Sur anunció a través de su cuenta de X que daba por concluida su misión de apoyo a Venezuela tras el terremoto del pasado 24 de junio que hasta el momento ha dejado más de 5 mil muertos y una cifra aún desconocida de desaparecidos.

“Hoy, los últimos miembros del equipo de SOUTHCOM partieron de Venezuela, marcando la conclusión del apoyo del Departamento de Defensa a los esfuerzos de ayuda en terreno por el terremoto”, dice el comunicado firmado por el Gen. Francis L. Donovan, máximo representante de ese cuerpo militar.

Señalaron que, aunque su presencia militar termina, "el pueblo estadounidense continúa solidarizándose con Venezuela. Nuestros socios del Departamento de Estado están trabajando estrechamente con organizaciones de ayuda experimentadas para apoyar la recuperación y reconstrucción a largo plazo de Venezuela”.

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El Comando Sur reconoció su admiración por el pueblo venezolano. “Guardamos una profunda y duradera admiración por su coraje, espíritu resiliente y fortaleza. Enviamos nuestros más sinceros deseos para un futuro pacífico y próspero.”

Luego de un mes en el país en labores de apoyo a los venezolanos afectados por la tragedia del doble terremoto que afecto principalmente a Caracas y La Guaira, la ayuda estadounidense corre bajo la responsabilidad del Departamento de Estado.

El pasado 6 de julio el general Donovan, visitó Venezuela y se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez, con quien abordó el tema de la cooperación estadounidense en medio de la tragedia.