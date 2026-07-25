Flávio Bolsonaro será el candidato presidencial del Partido Liberal en Brasil

El Partido Liberal (PL) de Brasil eligió formalmente este sábado a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, como su candidato presidencial para las elecciones de octubre. La decisión fue tomada durante una convención en Sao Paulo, que contó con la presencia del presidente argentino, Javier Milei, y un mensaje en video de la exprimera dama Michelle Bolsonaro, quien expresó su apoyo a Flávio, su hijastro, en una muestra de reconciliación tras semanas de tensiones entre ambos.

El evento, realizado en el Mercado Pago Hall, estuvo marcado por los llamados en contra de la izquierda, representada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y por los homenajes al exmandatario Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple arresto domiciliario tras ser condenado a 27 años de prisión por delitos relacionados con un intento de golpe de Estado.

Durante la convención, el expresidente hizo una aparición "virtual" mediante un video generado con inteligencia artificial, en el que calificó su encarcelamiento como una "decisión injusta y arbitraria".

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"Sangre de mi sangre, mi hijo Flávio. Vengan con fe, Brasil tiene futuro y el futuro es Flávio Bolsonaro como presidente", afirma el mensaje.

Cabe recordar que el expresidente tiene prohibido utilizar redes sociales, de manera directa o a través de terceros, para promover la candidatura de su hijo o emitir mensajes que puedan interpretarse como propaganda electoral anticipada, según lo ordenó el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

El pronunciamiento de Michelle Bolsonaro resultó especialmente significativo debido a los desacuerdos que había mantenido en las últimas semanas con Flávio Bolsonaro. En su mensaje, dirigido especialmente a las integrantes de la sección femenina del partido, PL Mulher, pidió respaldar la candidatura del senador.

"Cuando hombres y mujeres de bien se unen para hacer lo correcto, no hay mayor dificultad que nuestro coraje. Flávio, que Dios bendiga y proteja tu candidatura. Que te dé a ti y a tu familia sabiduría, valor y fortaleza para cumplir tu misión, lealtad y verdad por nuestro futuro", manifestó.

De acuerdo con una encuesta de Datafolha publicada el viernes, Lula lidera todos los escenarios de segunda vuelta analizados. En una simulación de un enfrentamiento directo contra Flávio Bolsonaro, el actual mandatario obtiene el 48 % de la intención de voto, frente al 43 % del senador. En primera vuelta, Lula también encabeza la intención de voto con el 40 %, ocho puntos porcentuales por encima de Flávio Bolsonaro, que alcanza el 32 %.

Brasil niega visados a funcionarios de EE. UU.

Por otra parte, el Gobierno de Brasil confirmó este sábado que negó el visado a dos altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos que la administración del presidente Donald Trump pretendía enviar al país para examinar la integridad del sistema electoral brasileño.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a Bloomberg la decisión al considerar que la visita podría constituir una interferencia en el proceso electoral, según informaron dos funcionarios brasileños que solicitaron mantener el anonimato.

La delegación estadounidense estaba integrada por el subsecretario de Estado Riley Barnes y el subsecretario adjunto Samuel Samson, de acuerdo con el diario The Washington Post. El Departamento de Estado confirmó que ambos funcionarios tenían previsto viajar a Brasilia, aunque evitó pronunciarse sobre el objetivo de la visita o sobre si la administración Trump tenía inquietudes respecto a la integridad del proceso electoral brasileño.