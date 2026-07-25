Irán lanza fuerte amenaza y promete atacar a EE.UU. hasta su “rendición total”

La confrontación entre Irán y Estados Unidos continúa intensificándose. Este sábado, las autoridades iraníes aseguraron que seguirán ejecutando ataques contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio y afirmaron que esas acciones no cesarán hasta alcanzar la “rendición total del enemigo”.

El pronunciamiento fue realizado por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, a través de un mensaje difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

En su declaración, el funcionario sostuvo que “Los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo”.

Zolqadr, quien asumió el cargo tras la muerte de Alí Lariyani durante bombardeos israelí-estadounidenses, indicó además que las operaciones militares buscan vengar “la sangre de los niños inocentes”.

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Según las autoridades iraníes, entre las víctimas se encuentran los 168 menores que fallecieron durante un ataque contra una escuela primaria en Minab, ocurrido el primer día de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Escalada militar entre Irán y Estados Unidos

El alto funcionario también afirmó que “Cada columna de humo en la región significa que ha sido alcanzado un centro militar, de seguridad o financiero de Estados Unidos”.

Las declaraciones llegan en medio de una nueva fase del conflicto entre ambos países, que se reactivó hace dos semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el alto el fuego tras los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Desde entonces, Teherán ha respondido a los bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní, especialmente en el sur del país, con el lanzamiento de misiles y drones dirigidos contra instalaciones de Estados Unidos en naciones como Baréin, Kuwait y Jordania.

De acuerdo con la información disponible, esos ataques han provocado la muerte de cuatro soldados estadounidenses, elevando a 18 las bajas militares de ese país desde el comienzo de las hostilidades. Por su parte, Irán informó que durante la reciente escalada registrada en julio han fallecido alrededor de 55 personas.

Trump dice que el diálogo sigue pese a los ataques

A pesar del recrudecimiento del conflicto, el presidente Donald Trump aseguró el viernes que los contactos con Teherán continúan tras la ruptura de la tregua. No obstante, señaló que no considera que Irán esté “listo” para concretar un acuerdo de paz definitivo.

Un día antes, el mandatario estadounidense declaró al portal Axios que analiza la posibilidad de ordenar un “ataque masivo” contra la República Islámica, en un contexto de creciente tensión militar y diplomática entre ambos países.

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