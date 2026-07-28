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¿Quién era Alberto Jasso? El profesor mexicano que murió tras una denuncia de presunto abuso
Su caso ha reabierto el debate sobre la presunción de inocencia y el impacto de las acusaciones públicas.
Authored by
cesarmuñoz
Profesor de México, suicidio. Foto: captura de video de X @taller2006. El Universal.
Martes, 28 de Julio de 2026

La muerte del profesor mexicano Alberto Israel Jasso Cruz ha generado un intenso debate en redes sociales y en la opinión pública sobre la presunción de inocencia y el tratamiento de las denuncias por presunto abuso sexual. El docente fue hallado sin vida días después de ser señalado por una estudiante del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de Ciudad de México, dejando un video y una carta en los que defendía su inocencia.

Jasso Cruz, quien llevaba 25 años vinculado al IEMS, fue denunciado el pasado 14 de julio de 2026 por una alumna que aseguró haber sido víctima de presuntos tocamientos en al menos seis ocasiones durante un mismo día. Según la denuncia, los hechos le provocaron un cuadro de ansiedad y posteriormente fue diagnosticada con cefalea tensional.

Antes del trágico hecho, el profesor grabó un video en el que cuestionó el funcionamiento del sistema judicial mexicano frente a este tipo de casos. “Ustedes se preguntarán: ‘Si eres inocente, ¿por qué no te presentas al proceso judicial?’. La respuesta es que, ante estas denuncias falsas, la presunción de inocencia no existe. Se deja a los hombres en una situación de desigualdad frente a un procedimiento judicial, a menos que seas una persona influyente... lo cual no es mi caso”, afirmó.

También recordó experiencias previas con estudiantes y señaló: “He tenido diferentes alumnas que de broma dicen: ‘Voy a acusar al profe para que me pase’. Pero, de manera responsable, les menciono que eso no se dice ni de broma, porque puede ocasionar circunstancias trágicas. Sin embargo, los maestros no estamos exentos —como en mi caso— de enfrentar una denuncia de este tipo”.

Lea aquí: Capturan en Cúcuta a hombre que llevaba más de 350 dosis de estupefacientes

 

¿Quién era el profesor Alberto Israel Jasso Cruz?

De acuerdo con la información conocida, Alberto Israel Jasso Cruz tenía 49 años y acumulaba 35 años de experiencia como docente, de los cuales 25 correspondían al Instituto de Educación Media Superior (IEMS), donde impartía la asignatura de Planeación y Organización del Estudio.

Antes de su fallecimiento, envió una carta a las autoridades en la que explicó que había brindado acompañamiento académico a la estudiante que lo denunció porque, según él, la madre de la joven le había informado que ella presentaba “trastornos y problemas de aprendizaje”. Además, sostuvo que “el cubículo donde la estudiante estuvo trabajando es un espacio abierto; pasan maestros, el personal de vigilancia realiza rondines constantes, además de estudiantes y compañeras de intendencia”, según la carta divulgada por Imagen Noticias.

Al medio mexicano también habló una estudiante del docente, quien aseguró que el profesor “nunca le faltó al respeto” y que “siempre tuvo muy buena reputación”. No obstante, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos denunciados y determinar su veracidad.

Tomado de El Universal.

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