Hoteles, restaurantes, bares, comerciantes y taxistas esperan hacer su agosto con la Feria de Cúcuta

Los eventos previos a la Feria de Cúcuta 2026 del fin de semana pasado movieron la caja de algunos sectores económica, principalmente la gastronomía, pero la dinámica más fuerte se espera desde mañana, con proyecciones de incremento de ventas de hasta 30%, cuando arranquen los conciertos.

Uno de los sectores que comenzó a dinamizarse fue el de la gastronomía, como resultado de algunas actividades previas, entre ellas el Festival Cucuteñísimo, el cual se cumplió este fin de semana en las afueras del centro comercial Unicentro.

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De acuerdo con el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) en Norte de Santander, Juan Pablo Londero, las ventas en algunos restaurantes subieron alrededor de 20%, principalmente el sábado y el domingo.

“Esperemos a ver qué sucede con los conciertos y demás actividades en El Malecón, porque el cierre de la avenida Los Libertadores beneficia a los comerciantes informales, lo cual tampoco está mal, pero a los restaurantes de la zona y de Los Caobos no, por el caos en el tráfico vehicular que genera”, añadió a La Opinión Juan Pablo Londero.

Alojamiento crecería 30%

El sector del alojamiento es sin duda uno de los beneficiados, porque la feria incentiva la ocupación de las habitaciones, cuyo indicador ha promediado el 36,9% este año, en Cúcuta, de acuerdo con cifras de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).

La directora ejecutiva de Cotelco en la región, Sandra Milena Mendoza, informó que algunos hoteles han reportado un comportamiento positivo esta semana, especialmente para el próximo viernes y sábado, con una proyección de ocupación de entre el 55% y el 65%, es decir, un 30% más de lo que se ha registrado.

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“Es bastante importante lo que se espera, principalmente para los hoteles del centro y de Los Caobos. Estimamos una ocupación promedio del 60%, sobre todo el sábado”, apuntó Mendoza.

Economía nocturna y transporte

El presidente de Asobares Norte de Santander, Eduardo Quintero, manifestó que pudieron concretar reuniones con el responsable de la Feria de Cúcuta, para organizarse y evitar que los empresarios salgan perjudicados en su movimiento diario por las actividades programadas y medidas restrictivas.

Quintero precisó que las ventas de bares, gastrobares y discotecas aumentarían entre 25% y 30%, teniendo en cuenta que estarán abiertos al público desde las 3:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., de acuerdo con lo previsto.

“Algunos empresarios fueron autorizados para sacar su mobiliario a la vía en los días de los desfiles, como pasa en Barranquilla, Medellín y Cali. Sabemos que el cierre de las vías siempre genera algún tipo de molestia, pero no van a estar cerradas las 24 horas”, añadió.

El presidente del Asociación Sindical de Taxistas de Norte de Santander (Astans), Juan Carlos Bastos, resaltó que los conductores de taxi también se prepararon para atender el incremento de la demanda, principalmente en las noches de feria.

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“Los servicios crecerían un 80%. Estos eventos mueven el aparato productivo. En la feria del año pasado nos fue muy bien y sabemos que los resultados de esta edición también van a ser satisfactorios para nosotros”, enfatizó Bastos.

Además, los eventos impulsan la movilidad desde otros municipios de la región, Santander y la frontera venezolana. El año pasado, de acuerdo con estadísticas de la Alcaldía, el número de pasajeros en el terminal terrestre pasó de 24.000 a 28.000 (17%) durante la semana de la feria, por lo que se espera un crecimiento similar en 2026.

La feria mueve visitantes de diferentes municipios de Norte de Santander y la frontera./ Foto Carlos Ramírez-La Opinión

Fenalco se apunta con feria del hogar

Para el director ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en el departamento, Juan Diego Mantilla, la Feria de Cúcuta es uno de los principales dinamizadores de la economía local, porque incrementa la llegada de visitantes.

El líder gremial resaltó que, en el marco de estas festividades, organizaron la tercera edición de la Feria del Bienestar en el Hogar, la cual reúne a las principales empresas y marcas especializadas en estos productos y servicios, en el Centro Comercial Ventura Plaza.

Mantilla señaló que durante cuatro días, desde mañana y hasta el domingo, los visitantes podrán conocer las últimas tendencias en muebles, decoración, acabados, iluminación, electrodomésticos, tecnología, construcción, remodelación, seguridad y soluciones para mejorar cada espacio de su vivienda.

El evento busca conectar a las familias con empresas de calidad, impulsar el comercio y ofrecer oportunidades de compra con beneficios exclusivos. Los asistentes podrán también participar en el sorteo de un bono de $1 millón.

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