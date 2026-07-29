¿Comprar casa sin cuota inicial para 330.000 familias de bajos recursos? Esta es la propuesta que le harán a De la Espriella

Para miles de familias colombianas, el mayor obstáculo para comprar vivienda no es pagar la cuota mensual, sino reunir cerca de $50 millones para la inicial. Esa barrera es la que busca eliminar una propuesta que presentarán al presidente electo, Abelardo de la Espriella, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el movimiento Avanza Colombia.

La iniciativa de política habitacional Vivienda Sin Cuota Inicial busca que 330.000 familias se conviertan en propietarias, entre 2027 y 2030 (cerca del 75% de la brecha anual), con un costo fiscal neto de $6,29 billones.

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Cárdenas destacó que el programa es para unidades de $157 millones (90 salarios mínimos) y que la construcción de ese número de inmuebles generaría cerca de 2.6 millones de empleos directos e indirectos, así como $27,2 billones en actividad económica durante el cuatrienio.

“Es una propuesta ejecutable y responsable con las cuentas públicas: el costo neto es de apenas 0,07% del PIB (Producto Interno Bruto), porque la construcción devuelve en impuestos cerca de tres cuartas partes de lo que cuesta; esto genera más empleo, más dinamismo económico y sentido de pertenencia en los colombianos. Está lista y a disposición del país”, dijo Cárdenas.

Así funcionaría

El Gobierno paga la cuota inicial. Un subsidio de $50 millones (28,6 salarios mínimos) cubre el 31,7% de una Vivienda de Interés Prioritario (VIP), de modo que el hogar no aporta dinero al inicio. El subsidio puede financiarlo el Gobierno, las cajas de compensación o el Sistema General de Regalías (SGR). El Gobierno sirve de fiador. El Fondo Nacional de Garantías (FNG) respalda el 70% del saldo durante diez años, muy por encima de las coberturas actuales. Un modelo de evaluación alternativa vía Open Finance (Circular 004 de 2024) reconoce el pago de arriendo, servicios públicos y plataformas digitales e incorpora al crédito a los hogares informales y a los reportados de bajo monto. El Estado cubre parte de la cuota. Un subsidio a la tasa de interés de $355.793 mensuales reduce la cuota a cerca de $700.000, similar a lo que una familia paga actualmente en arriendo. La cuota queda fija en pesos y un hogar con un solo ingreso de salario mínimo puede asumirla. La vivienda llega con su entorno. Cada proyecto se entrega con colegios, centros de salud y espacio público previstos desde el diseño, financiado entre el programa, los ministerios de Educación y Salud, alcaldía y el sector privado, mediante el mecanismo Obras por Impuestos, con una contrapartida del 20% de cada municipio.

El exministro Cárdenas recalcó que la familia toma “un crédito de $107 millones a una tasa subsidiada nominal de 8%, que, con una inflación del 6%, sería una tasa real de 2%; la cual está proponiendo el presidente electo, en la política de vivienda de su gobierno”.

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