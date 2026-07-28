De Cúcuta a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe: delegación de la Diócesis adelanta peregrinación en México

La Diócesis de Cúcuta inició una peregrinación por México encabezada por el obispo, monseñor José Libardo Garcés Monsalve, quien viaja acompañado por varios sacerdotes del clero diocesano con el propósito de encomendar sus vidas, ministerios y elevar oraciones por la comunidad nortesantandereana.

La primera jornada se desarrolló el domingo 26 de julio en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los santuarios marianos más importantes del mundo. Allí, la delegación participó en la eucaristía dominical celebrada en el altar principal de la Guadalupana, donde celebró el día del Señor, pidió por las familias, los sacerdotes y las necesidades de la Diócesis de Cúcuta.

El recorrido continuó este lunes en la Catedral Metropolitana de México, ubicada en el Centro Histórico de la capital. En este templo, considerado uno de los más representativos de América Latina, el obispo presidió el rezo de las Laudes y posteriormente celebró la eucaristía en el altar mayor.

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Durante la visita, los peregrinos también recorrieron algunos de los espacios históricos de la catedral, entre ellos el Altar de los Reyes, el Sagrario Metropolitano y la Sala Capitular.

En el tercer día del recorrido, la delegación llegó a la ciudad de Puebla, donde fue recibida en la parroquia San José. Allí, monseñor José Libardo Garcés presidió una nueva celebración eucarística junto con el párroco, sacerdotes y fieles de la comunidad.

La peregrinación hace parte de una agenda espiritual y pastoral que busca fortalecer la comunión entre el clero diocesano y encomendar las intenciones de la Diócesis de Cúcuta durante su paso por algunos de los principales lugares de peregrinación del catolicismo en México.

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