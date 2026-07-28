Cierres viales en El Malecón modificarán la movilidad durante la Feria de Cúcuta

Los eventos centrales de la Feria de Cúcuta traerán modificaciones en la movilidad de la ciudad desde esta semana.

La Secretaría de Movilidad confirmó cierres escalonados sobre la avenida Los Libertadores, principal corredor de acceso a El Malecón, e hizo un llamado a los ciudadanos para planear con anticipación sus desplazamientos, utilizar las vías alternas y privilegiar el transporte público durante los días de mayor afluencia de visitantes.

El secretario de Movilidad, Joan Botello informó que de acuerdo con la programación oficial, el lunes 27 y martes 28 de julio, a partir de las 7:00 de la mañana permanecerá cerrado el carril en sentido sur-norte ( entre la redoma San Rafael y el puente de Guadua), debido a los trabajos de adecuación para los eventos.

Posteriormente, desde el miércoles 29 de julio, a las 7:00 de la mañana, y hasta el sábado 1 de agosto, la avenida Los Libertadores permanecerá cerrada en ambos sentidos, mientras se adelanta el montaje de la tarima y de la infraestructura logística para los conciertos gratuitos programados para el jueves y el viernes.

En el carril norte-sur, el cierre se extenderá desde el cruce hacia la Clínica Santa Ana, frente al Teatro de las Cascadas, hasta el sector de San Rafael.

Las autoridades estiman que la vía será habilitada nuevamente el sábado hacia el mediodía, una vez concluya el desmontaje de las estructuras utilizadas para los espectáculos y demás actividades de la feria.

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Ante estas restricciones, la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores utilizar corredores alternos como la avenida Gran Colombia, la avenida del Club Tennis y la Diagonal Santander, donde habrá presencia permanente de agentes para facilitar la circulación vehicular.

Botello pidió comprensión a los ciudadanos frente a las afectaciones temporales que generarán los cierres.

"Pedimos un poco de paciencia a los cucuteños mientras se cumplen las actividades de la feria", manifestó el funcionario.

Pico y placa continuará sin modificaciones

La administración municipal también confirmó que la medida de pico y placa continuará aplicándose con normalidad durante toda la programación de la Feria de Cúcuta.

Según explicó el secretario de Movilidad, mantener la restricción busca incentivar el uso del transporte público y disminuir la congestión en las zonas donde se concentrarán los eventos.