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Cierres viales en El Malecón modificarán la movilidad durante la Feria de Cúcuta
La administración municipal también confirmó que la medida de pico y placa continuará aplicándose con normalidad durante toda la programación de la Feria de Cúcuta.
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Los actos centrales de la Feria de Cúcuta en El Malecón obligó a emprender cierres viales./Foto Cortesía
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Martes, 28 de Julio de 2026

Los eventos centrales de la Feria de Cúcuta traerán modificaciones en la movilidad de la ciudad desde esta semana. 

La Secretaría de Movilidad confirmó cierres escalonados sobre la avenida Los Libertadores, principal corredor de acceso a El Malecón, e hizo un llamado a los ciudadanos para planear con anticipación sus desplazamientos, utilizar las vías alternas y privilegiar el transporte público durante los días de mayor afluencia de visitantes.

El secretario de Movilidad, Joan Botello informó que de acuerdo con la programación oficial, el lunes 27 y martes 28 de julio, a partir de las 7:00 de la mañana permanecerá cerrado el carril en sentido sur-norte ( entre la redoma San Rafael y el puente de Guadua), debido a los trabajos de adecuación para los eventos.

Posteriormente, desde el miércoles 29 de julio, a las 7:00 de la mañana, y hasta el sábado 1 de agosto, la avenida Los Libertadores permanecerá cerrada en ambos sentidos, mientras se adelanta el montaje de la tarima y de la infraestructura logística para los conciertos gratuitos programados para el jueves y el viernes.

En el carril norte-sur, el cierre se extenderá desde el cruce hacia la Clínica Santa Ana, frente al Teatro de las Cascadas, hasta el sector de San Rafael.

Las autoridades estiman que la vía será habilitada nuevamente el sábado hacia el mediodía, una vez concluya el desmontaje de las estructuras utilizadas para los espectáculos y demás actividades de la feria.

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Ante estas restricciones, la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores utilizar corredores alternos como la avenida Gran Colombia, la avenida del Club Tennis y la Diagonal Santander, donde habrá presencia permanente de agentes para facilitar la circulación vehicular.

Botello pidió comprensión a los ciudadanos frente a las afectaciones temporales que generarán los cierres.

"Pedimos un poco de paciencia a los cucuteños mientras se cumplen las actividades de la feria", manifestó el funcionario.

Pico y placa continuará sin modificaciones

La administración municipal también confirmó que la medida de pico y placa continuará aplicándose con normalidad durante toda la programación de la Feria de Cúcuta.

Según explicó el secretario de Movilidad, mantener la restricción busca incentivar el uso del transporte público y disminuir la congestión en las zonas donde se concentrarán los eventos.

El secretario de Movilidad de Cúcuta explica a La Opinión cómo serán los cambios viales/Foto Orlando Carvajal

 

"Si van a disfrutar de las ferias en familia, traten de usar el servicio público, porque eso nos ayudará a que no se afecte tanto la movilidad", señaló.

Además, recomendó a los asistentes utilizar los parqueaderos autorizados para evitar inconvenientes y facilitar el control del tránsito en los alrededores de El Malecón.

Operativos con 65 agentes, Policía y Ejército

Para atender el incremento en la circulación de vehículos y peatones, la Secretaría de Movilidad desplegará un operativo integrado por cerca de 65 agentes de tránsito, quienes trabajarán de manera coordinada con la Policía Nacional y el Ejército.

El dispositivo tendrá como objetivo regular el tráfico, orientar a los conductores, atender eventualidades y reforzar la seguridad durante las actividades de la feria.

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Llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol

Uno de los principales mensajes de las autoridades está dirigido a los conductores que asistirán a los conciertos, desfiles y demás eventos programados.

El secretario Joan Botello insistió en que quienes consuman bebidas alcohólicas deben abstenerse de conducir y optar por el transporte público para regresar a sus hogares.

El funcionario recordó que la programación incluye el desfile de carrozas con delegaciones nacionales e internacionales, comparsas provenientes de Brasil y la participación de silleteros de Medellín, lo que incrementará la asistencia de público durante varios días.

"La invitación es a disfrutar de la feria con responsabilidad. Las fiestas terminan cuando todos llegamos sanos y salvos a casa. Lo que queremos es que estas celebraciones transcurran sin tragedias y con el compromiso de todos los ciudadanos", concluyó Botello.

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