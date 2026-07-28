Comunas y corregimientos de Cúcuta renovaron sus Asojuntas

Las elecciones de Asojuntas en Cúcuta transcurrieron con normalidad el pasado domingo. Martha Maldonado, secretaria de derechos humanos de la Confederación Comunal Nacional, aseguró que con esta jornada se definieron los nuevos dignatarios para las comunas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10.

Asimismo, indicó que el proceso electoral se llevó a cabo exitosamente en los corregimientos de Agua Clara, San Faustino, Ricaurte, Guaramito y Palmarito.

Además, Maldonado afirmó que quedaron pendientes por elegirse las Asojuntas de la comuna 1, 6, y la del corregimiento de Buena Esperanza.

“En Buena Esperanza no se pudieron realizar por problemas de documentación y organización con las planchas; en la comuna 1 fue porque aún no se han elegido algunas Juntas de Acción Comunal, mientras que en la comuna 6 fue porque no se constituyó el tribunal de garantías”, agregó.

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Pese a ello, la secretaria de derechos humanos expuso que no se presentaron inconvenientes a parte de una discusión en la comuna 4 que se pudo subsanar.

En este sentido, Maldonado también destacó el trabajo articulado con las autoridades nacionales, departamentales y municipales que permitió el orden público durante el desarrollo de la jornada.

Se eligieron a las juntas pendientes

De manera paralela a estas elecciones, Martha Maldonado explicó que se lograron elegir algunas Juntas de Acción Comunal que estaban pendientes en la ciudad. Entre ellas, dijo que se eligieron las juntas de los barrios Guaimaral, Prados Norte, Buenos Aires y Crispín Duran, así como varias más de la comuna 7.