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Comunas y corregimientos de Cúcuta renovaron sus Asojuntas
Los dignatarios se posesionarán el 1 de agosto.
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Asojuntas - Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Martes, 28 de Julio de 2026

Las elecciones de Asojuntas en Cúcuta transcurrieron con normalidad el pasado domingo. Martha Maldonado, secretaria de derechos humanos de la Confederación Comunal Nacional, aseguró que  con esta jornada se definieron los nuevos dignatarios para las comunas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10.

Asimismo, indicó que el proceso electoral se llevó a cabo exitosamente en los corregimientos de Agua Clara, San Faustino, Ricaurte, Guaramito y Palmarito

Además, Maldonado afirmó que quedaron pendientes por elegirse las Asojuntas de la comuna 1, 6, y la del corregimiento de  Buena Esperanza. 

“En Buena Esperanza no se pudieron realizar por problemas de documentación y organización con las planchas; en la comuna 1 fue porque aún no se han elegido algunas Juntas de Acción Comunal, mientras que en la comuna 6 fue porque no se constituyó el tribunal de garantías”, agregó. 

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Pese a ello, la secretaria de derechos humanos expuso que no se presentaron inconvenientes a parte de una discusión en la comuna 4 que se pudo subsanar

En este sentido, Maldonado también destacó el trabajo articulado con las autoridades nacionales, departamentales y municipales que permitió el orden público durante el desarrollo de la jornada.

Se eligieron a las juntas pendientes

De manera paralela a estas elecciones, Martha Maldonado explicó que se lograron elegir algunas Juntas de Acción Comunal que estaban pendientes en la ciudad. Entre ellas, dijo que se eligieron las juntas de los barrios Guaimaral, Prados Norte, Buenos Aires y Crispín Duran, así como varias más de la comuna 7.

Elecciones comunales - Cúcuta

 

En cuanto a las Asojuntas que no pudieron ser elegidas, Maldonado señaló que están a la espera de que la Subsecretaría de Desarrollo convoque a nuevas elecciones.

“Las que sí fueron escogidas se posesionan el 1 de agosto y ahí se inicia el proceso de elección de la federación comunal que son elegidas el último domingo de septiembre. Las Asojuntas son importantes porque son las que agrupan las Juntas de Acción Comunal de primer grado y con ellas se coordinan los planes de desarrollo de la comuna”, añadió.

Aunque La Opinión se contactó en reiteradas ocasiones con la Secretaría de Gobierno municipal para conocer más detalles sobre esta jornada electoral, no se consiguió una respuesta al cierre de esta edición. 

Panorama a nivel departamental

La Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Norte de Santander informó que, en el departamento, excluyendo el municipio de San José de Cúcuta, se llevaron a cabo las elecciones de dignatarios de 107 Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.

Asojuntas - Norte

 

De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, cuatro Asojuntas no pudieron desarrollar el proceso electoral por circunstancias excepcionales. En el municipio de Ocaña, una Asojuntas no realizó la elección debido a la reorganización derivada de la división por comunas; mientras que en los municipios de Tibú (dos Asojuntas) y Toledo (una Asojuntas), las elecciones fueron aplazadas por razones de orden público.

En estos eventos, la administración departamental precisó que las elecciones serán reprogramadas dentro del término de dos meses, conforme a lo previsto en la Ley 2166 de 2021 y el Decreto 1501 de 2023, los cuales contemplan la posibilidad de aplazar los procesos electorales cuando existan circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o situaciones de orden público que impidan su normal desarrollo.

De igual forma, la Secretaría informó que 181 Juntas de Acción Comunal no adelantaron el proceso electoral, situación que deberá resolverse conforme a los procedimientos y requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Finalmente, durante toda la jornada electoral se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación de las autoridades departamentales, municipales y la Fuerza Pública, con el propósito de realizar el seguimiento al desarrollo del proceso electoral y atender de manera oportuna las novedades que se presentaran.

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