Representante José Luis Duarte, la carta de los conservadores para presidir la Comisión Quinta

Asimismo, señaló que su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento institucional lo convierten en un candidato idóneo para asumir la dirección de esa comisión.
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De ser elegido, Duarte, quien representa a Norte de Santander en la Cámara de Representantes, estará al frente de una de las comisiones encargadas de tramitar proyectos relacionados con el sector agropecuario, el medio ambiente, los recursos naturales, la minería, la energía y el desarrollo rural.
La elección de la mesa directiva de la Comisión Quinta estaba prevista para este martes en la tarde, pero fue reprogramada para mañana en la mañana. Acto seguido procederán con la posesión de los elegidos.
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