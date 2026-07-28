Representante José Luis Duarte, la carta de los conservadores para presidir la Comisión Quinta

El representante a la Cámara por Norte de Santander, José Luis Duarte, fue postulado por el Partido Conservador Colombiano como candidato a la Presidencia de la Comisión Quinta Constitucional Permanente, en cumplimiento de los acuerdos políticos vigentes entre las distintas bancadas de la Cámara de Representantes.

La colectividad dio a conocer la decisión mediante un comunicado, en el que destacó que la postulación responde a los compromisos alcanzados para la conformación de las mesas directivas de las comisiones constitucionales del Congreso.

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En el pronunciamiento, el Partido Conservador resaltó la trayectoria del congresista nortesantandereano, asegurando que cuenta con una sólida experiencia legislativa, amplio conocimiento de los asuntos del Congreso y una reconocida gestión en los temas que son competencia de la Comisión Quinta.