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Representante José Luis Duarte, la carta de los conservadores para presidir la Comisión Quinta
El Partido Conservador oficializó la candidatura del representante por Norte de Santander, destacando su trayectoria legislativa.
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crojas
José Luis Duarte/Foto cortesía
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Martes, 28 de Julio de 2026

El representante a la Cámara por Norte de Santander, José Luis Duarte, fue postulado por el Partido Conservador Colombiano como candidato a la Presidencia de la Comisión Quinta Constitucional Permanente, en cumplimiento de los acuerdos políticos vigentes entre las distintas bancadas de la Cámara de Representantes.

La colectividad dio a conocer la decisión mediante un comunicado, en el que destacó que la postulación responde a los compromisos alcanzados para la conformación de las mesas directivas de las comisiones constitucionales del Congreso.

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En el pronunciamiento, el Partido Conservador resaltó la trayectoria del congresista nortesantandereano, asegurando que cuenta con una sólida experiencia legislativa, amplio conocimiento de los asuntos del Congreso y una reconocida gestión en los temas que son competencia de la Comisión Quinta.

Asimismo, señaló que su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento institucional lo convierten en un candidato idóneo para asumir la dirección de esa comisión.

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De ser elegido, Duarte, quien representa a Norte de Santander en la Cámara de Representantes, estará al frente de una de las comisiones encargadas de tramitar proyectos relacionados con el sector agropecuario, el medio ambiente, los recursos naturales, la minería, la energía y el desarrollo rural.

La elección de la mesa directiva de la Comisión Quinta estaba prevista para este martes en la tarde, pero fue reprogramada para mañana en la mañana. Acto seguido procederán con la posesión de los elegidos.

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