Alcalde de Cali da pistas sobre cómo podría ser la posesión presidencial

Con entusiasmo, las principales autoridades de la ciudad de Cali y el Valle se pronunciaron sobre la posibilidad de que esta ciudad sea el lugar en donde el próximo presidente, Abelardo de la Espriella, tome posesión.



El mandatario electo anunció anoche la decisión de no realizar la posesión en Popayán sino en Cali, debido a situaciones logísticas y las afectaciones climáticas por el aumento en la actividad sísmica y de emisión de gases del volcán Puracé.

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Para Alejandro Eder, alcalde de Cali, es un hecho histórico que se realice este evento en la ciudad y un momento importante para fortalecer las relaciones con las regiones y del Valle del Cauca con el gobierno.



"En Cali recibimos con mucho entusiasmo el anuncio del presidente De la Espriella, esto es algo sin precedentes en la historia republicana y para nosotros esto es algo muy importante poner en el mapa a nuestra sociedad y que haya una relación constructiva con Bogotá", señaló.



En su mensaje recordó como varios proyectos importantes como el tren de cercanías o la universidad de oriente “nos fue negado por el presidente del gobierno saliente”, por lo que ve en esta posesión como una “forma distinta de relacionarse con el gobierno central con Cali”.

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El mandatario del Valle propuso que el edificio de la FES, ubicado en el centro histórico de la ciudad, sea la sede presidencial alterna de Abelardo de la Espriella en Cali. Además de señalar que la Plaza de Cayzedo sea el lugar de la posesión para el próximo 7 de agosto por su legado histórico.



No obstante, pese a la intención del presidente electo de que se realice en una guarnición militar, señala el alcalde que "este es un evento único y no es bueno hacerlo allá guardados en una guarnición militar y tenemos todas las capacidades para que se haga en la Plaza Cayzedo".



En lo que respecta a la seguridad, Eder resaltó que a esta posesión pueden venir el secretario de estado Marco Rubio y una veintena de mandatarios de otros países como de Ecuador, Chile, México, España, pero que Cali ya tiene la experiencia de organizar eventos de talla internacional como la COP16.



Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le dio la bienvenida al presidente electo para que se haga la posesión presidencial en el Valle y que este "sea el punto de partida de la construcción de esa Patria Milagro en la que tantos colombianos depositaron su confianza es, sin duda, un gesto histórico y simbólico muy importante con nuestra ciudad y nuestro departamento".



En su mensaje aseguró que todo el departamento está listo para asumir este nuevo capítulo con esperanza y determinación para unir esfuerzos y construir mejores relaciones entre el gobierno y las regiones.

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"Que el Batallón de Alta Montaña de Jamundí sea una prioridad y que Cali sea la sede de su primer Consejo de Seguridad, en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, representa una respuesta concreta a las necesidades de nuestra región", señaló.



Las principales autoridades de Cali y del Valle del Cauca plantean la realización de un consejo de seguridad en las próximas horas para determinar todos los detalles de logística y de seguridad para la realización de este evento presidencial sin precedentes fuera de Bogotá.

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