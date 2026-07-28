Partido Conservador oficializa su apoyo al gobierno de Abelardo de la Espriella

El Partido Conservador anunció este martes que acompañará al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, tras decidir oficialmente declararse partido de gobierno. La determinación marca un cambio frente a la postura que la colectividad mantuvo durante la administración de Gustavo Petro, cuando optó por la independencia.

El anuncio fue realizado por el presidente del partido, Efraín Cepeda, quien explicó que la decisión obedece a las coincidencias entre el programa del mandatario electo y los principios que históricamente ha defendido el conservatismo. Entre ellos mencionó la protección de la familia, el respaldo a la empresa privada, el fortalecimiento de la autoridad y el mantenimiento del orden institucional.

Cepeda indicó que la decisión contó con el respaldo unánime de las bancadas conservadoras en el Senado y la Cámara de Representantes. Ahora, esa determinación será puesta en conocimiento del Directorio Nacional del partido para su ratificación formal.

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El pronunciamiento se produce pocos días después de que el representante conservador Nicolás Barguil asumiera la presidencia de la Cámara de Representantes para el primer año legislativo, luego de obtener el respaldo mayoritario de la corporación. Con esta decisión, el Partido Conservador se suma al Centro Democrático, Cambio Radical y Salvación Nacional, colectividades que ya habían manifestado su apoyo al nuevo Gobierno.

Entre tanto, el Pacto Histórico ejercerá el papel de oposición durante el mandato de De la Espriella. La bancada estará liderada por el expresidente Gustavo Petro y por el senador Iván Cepeda, quien asumió la curul de oposición tras ocupar el segundo lugar en las elecciones presidenciales.

Por su parte, la Alianza Verde aún no define la posición que adoptará frente al nuevo Ejecutivo. Según ha manifestado el representante Mauricio Toro, la colectividad mantiene un debate interno dividido entre declararse independiente o integrar la oposición, con el objetivo de adoptar una postura acorde con los principios del partido y su posición de centro político.