Rey de España estará en posesión De la Espriella, estos son los confirmados

El rey de España confirmó su asistencia a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto.



Así lo dio a conocer el vicepresidente José Manuel Restrepo este miércoles, al dar mayores detalles del encuentro que sostuvieron en las últimas horas.



“Es una noticia que refleja la fortaleza de una relación histórica entre Colombia y España y el interés compartido de seguir estrechando los lazos de cooperación entre nuestros países”, señaló Restrepo.



Además de confirmar su presencia en Colombia para el próximo mes, en este encuentro también se acordaron los compromisos para trabajar por una agenda conjunta que fortalezca la inversión, la cooperación y el intercambio entre dos naciones unidas por profundos vínculos históricos y culturales.



El Rey Felipe VI de España se suma a una lista de varios mandatarios y jefes de Estado del mundo que han confirmado su presencia el próximo 7 de agosto en la posesión presidencial que se llevaría a cabo en Cali.



En la lista ya están el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa y el jefe de estado de Paraguay, Santiago Peña.

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También se espera la confirmación de parte de la delegación de los Estados Unidos que hagan presencia en la investidura presidencial, tras las buenas relaciones con Abelardo de la Espriella y el encuentro que sostendrán con el presidente electo este miércoles en Barranquilla.



Mientras se van confirmando los asistentes a la investidura presidencial, el Senado de la República se alista este miércoles para dar el último paso para que se haga realidad la propuesta para que Abelardo de la Espriella se posesione en Cali.



Con la contundente victoria de 117 votos por el sí realizada este martes en la Cámara de Representantes, el Senado tendrá que votar la iniciativa promovida por el partido oficialista de Salvación Nacional, para que oficialmente se dé la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo, de la Universidad Santiago de Cali, donde ya iniciaron los preparativos para acoger el enorme evento.



Según la agenda que se ha revelado, la posesión presidencial se realizaría sobre las 10:00 am, luego sobre las 2:00 pm se haría el reconocimiento de las tropas ante las Fuerzas Militares en el Cantón Militar Pichincha y posteriormente se realizaría el primer consejo de seguridad en la Tercera Brigada también en la ciudad de Cali.

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